L’internaute chinois qui a correctement prédit l’annonce de la Nintendo Switch (modèle OLED) de Splatoon 3 aujourd’hui, a laissé entendre que Nintendo se prépare à révéler un modèle de Nintendo Switch légèrement plus puissant en septembre prochain.

Le divulgateur, qui a naturellement souhaité rester anonyme, a déclaré qu’il ne voulait pas discuter du modèle de Nintendo Switch qui, selon lui, sera révélé par Nintendo en septembre. Cependant, il a déclaré que « je l’ai déjà dit dans le post du mois dernier, je m’attends à ce qu’il soit annoncé en septembre » et que les fans de Nintendo devraient se préparer à « l’aube des 60 fps, ne savent que peu de choses. » Comme toujours, il s’agit d’une rumeur et Nintendo n’a pas mentionné qu’il travaillait sur une console Nintendo Switch plus puissante.