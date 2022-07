En novembre dernier, les fans de Star Wars ont eu la joie de (re)découvrir l’iconique Star Wars : Knights Of The Old Republic. Sept mois plus tard, c’est au tour de sa suite, Star Wars : Knights Of The Old Republic II (ou Star Wars : KOTOR II pour les intimes) de débarquer sur Nintendo Switch. Contrairement au premier opus développé par Bioware, c’est Obsidian Entertainment qui a eu la lourde tâche de s’occuper de KOTOR II. La Force est-elle toujours puissante dans ce portage piloté par Aspyr, ou a-t-il basculé du Côté Obscur ? C’est ce que nous allons voir…

Un avenir incertain pour la République et la Galaxie avec un air de déjà vu

Les évènements de ce second opus se déroulent, cinq ans après KOTOR premier du nom et environ ans avant les évènements de l’Episode IV. La Galaxie est en proie au chaos, les Seigneurs Sith ont traqués les Jedi et ont réussi à amener l’Ordre Jedi au bord de l’extinction. Nous y incarnons un Jedi qui a été a banni par le Conseil des Jedi pour avoir pris part illégalement aux guerres Mandaloriennes aux côtés de Dark Revan. Malgré notre sombre passé, notre personnage a pour mission de restaurer l’Ordre Jedi qui est en train de tomber petit à petit afin de faire face à la menace des Sith qui se fait de plus en plus grande et de sauver la Galaxie… A moins que nous ne soyons pervertis par le Côté Obscur de la Force. Ce sera à nous de choisir notre destin…

Le jeu commence par un didacticiel que vous aurez la possibilité de ne pas faire si vous le désirez, mais il est vivement conseillé aux néophytes de le faire. Ce didacticiel prend la forme d’une mission qui s’avère un peu longuette mais vraiment nécessaire pour découvrir les bases du jeu pour les joueurs découvrant la licence KOTOR.

Pour le reste, Obsidian Entertainment a gardé la même recette que pour le premier opus. Au cours de notre aventure nous serons amenés à recruter des personnages pour venir renforcer notre équipe. Nous ne pouvons cependant pas sélectionner plus de trois personnages lorsque nous partons en mission.

Le jeu conserve également les choix qui impactent la suite des évènements. Comme pour l’opus précèdent, de nombreuses quêtes annexes se trouveront sur votre chemin et vous permettront de tracer votre voie vers le Côté Lumineux ou Obscur de la Force. Libre à vous donc de faire ce que bon vous semble. L’histoire, quant à elle est toujours intéressante à suivre et nous réserve quelques surprises.

Notons, tout de même, quelques nouveautés comme un mode solo. Alors non, rien à voir avec un nouveau mode de jeu ou autre. En temps normal, tous les membres de notre groupe nous suivent où que nous allions. Ce mode va permettre d’envoyer un personnage à un point A, un autre à un point B, etc… Cela permettra d’activer certains mécanismes par exemple.

Autre point, votre alignement dans la Force impactera également vos compagnons et vos relations avec ces derniers.

KOTOR II un bon jeu mais avec ses défauts

Alors oui, comme le premier opus KOTOR II est un très bon jeu et offre une durée de vie excellente. Il faut compter environ trente heures pour finir le jeu et plus en s’attardant sur les quêtes annexes. Mais le soft n’est malheureusement pas exempt de défauts. En effet, commençons par les menus : ces derniers manquent clairement de visibilité et l’âge du titre ne rend pas la chose forcément agréable aujourd’hui et risque de décourager quelques néophytes. On se prend parfois trop d’informations d’un coup ce qui rend le tout indigeste par moments.

Il faut dire aussi que contrairement au premier opus, KOTOR II a un peu plus mal vieilli. Cela se voit dès le début lors du classique synopsis défilant dans l’espace, mais cela devient flagrant lors des cinématiques qui sont floues et durant lesquelles, par moment, nous pouvons avoir des micro-coupures de son.

On constate également que, par moment, le jeu manque de fluidité, en particulier lors des déplacements de nos personnages.

Ce n’est pas tout puisque les défauts du jeu de base sont toujours présents. Une fois encore Aspyr s’est contenté du minimum syndical pour le portage.

Conclusion 7 /10 Au final, Star Wars : Knights Of The Old Republic II est une suite très agréable à faire. Malgré l'absence de grosses nouveautés et des menus manquants de lisibilité, le jeu se laisse faire avec plaisir et ce malgré les défauts relevés plus haut qui, en soit, ne vont pas gâcher le jeu et son histoire. LES PLUS Une très bonne suite au premier KOTOR

Une très bonne durée de vie

La possibilité de choisir son camp

Un prix très intéressant (moins de 15€) LES MOINS Un portage paresseux

Le titre a pris un sacré coup de vieux

Les bugs d'origines toujours présents

Les personnages sont moins attachants que ceux du premier opus

