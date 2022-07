Alors qu’il sera disponible dès demain (le 08/07), Klonoa Phantasy Reverie Series profitera d’un premier DLC annoncé via le compte Twitter Japonais du jeu.

Celui-ci vous permettra d’habiller notre héros aux couleurs de Pac-Man ou encore du tambour de Taiko no Tatsujin !

Pour le moment ce DLC n’est annoncé qu’au Japon, mais il n’est pas impossible qu’il débarque également chez nous !

Klonoa est de retour! Klonoa Phantasy Reverie Series ramène Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2: Lunatea’s Veil en versions remastérisées dans une seule et même collection destinée aux adeptes, nouveaux et anciens. Préparez-vous à partir à l’aventure et à sauver le monde!

• Courez et sautez tout en utilisant votre Anneau de vent en vue d’agripper et de lancer vos ennemis. Ajustez les niveaux de difficulté de manière à mettre vos aptitudes à l’épreuve.

• Recrutez un ami en mode coop à 2 joueurs si vous avez besoin d’aide.

