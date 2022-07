C’est hier soir que s’est déroulée la Nacon Connect 2022, à cette occasion l’éditeur Français en a profiter pour annoncer des nouveaux titres, dont certains arriveront sur Nintendo Switch !

Il y aura Gollum (mais ça on le savait), mais aussi l’agent Alex Murphy (aKa RoboCop) dans un FPS qui pourrait être assez sympa… Mais trève de blah blah, voici les bandes-annonces !

RoboCop: Rogue City est prévu pour Juin 2023

Bienvenue à Détroit ; le crime sévit alors que la ville est au bord de la ruine, les gens se battent pour se nourrir tandis que d’autres vivent dans le luxe. Le contrôle du département de police de Detroit est confié à la société Omni Consumer Products dans le but de rétablir l’ordre. Vous êtes cette solution, RoboCop, un cyborg chargé de protéger la ville. Le retour triomphal de RoboCop ne serait pas le même sans l’homme qui lui a apporté la vie en l’incarnant et nous sommes ravis de révéler que Peter Weller doublera le personnage dans le jeu. Profitez de ce premier aperçu du gameplay et n’oubliez pas, « Vous allez venir avec lui, mort ou vif ! »

Chef Life: A Restaurant Simulator est annoncé pour le 2 février 2023

Créez et gérez le restaurant de vos rêves ! Menus, achats, décoration, personnel, matériel, clients… sans oublier la cuisine ! Vivez le quotidien d’un restaurateur et gagnez vos étoiles au Guide MICHELIN.

Blood Bowl 3 arrivera également sur Nintendo Switch !

Brutal, fou, tactique… c’est BLOOD BOWL ! Le sport mortel emblématique revient avec un nouveau jeu vidéo de football dans un univers fantastique, s’appuyant fidèlement sur les dernières règles du jeu de société et des nouveaux contenus.

Crown Wars – The Black Prince sortira aussi en 2023

Alors que la guerre de Cent Ans fait rage, prenez la tête d’une famille noble et obtenez la gloire dans ce jeu de stratégie tactique au tour par tour. Repoussez les factions ennemies et combattez une force maléfique qui a corrompu les plus hauts échelons de la société, exploitant le conflit à son profit par le biais d’un culte violent et mystérieux.

Depuis votre château, recrutez, équipez et entraînez des soldats pour combattre vos ennemis et protéger la population. Alors que vous faites face aux défis qui vous sont lancés, vos compétences en gestion et en diplomatie seront mises à l’épreuve. Alors que le monde est au bord de l’effondrement, il n’y a qu’une seule solution : le mal doit être vaincu.

The Lord of the Rings: Gollum profite d’une nouvelle vidéo de Gameplay

Que pensez-vous de ces annonces ? Est-ce que certaines de ces annonces vous intéressent ?