Après Pokémon Snap le mois dernier, c’est un nouveau titre Pokémon qui viendra rejoindre le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel dès la semaine prochaine (le 15 Juillet).

Découvrez la bande-annonce de Pokémon Puzzle League, à attraper sur la console virtuelle N64 !

Bienvenue dans le jeu Pokémon Puzzle League ! Le fait d’être sélectionné pour participer au tournoi officiel de Puzzle League constitue l’un des plus grands honneurs dont puisse rêver un dresseur Pokémon. Dans ce tout nouveau type de combat Pokémon, vous devrez utiliser votre Pokémon le plus fort pour affronter le meilleur dresseur du Puzzle League Village. Pour réussir dans Pokémon Puzzle League, vos doigts devront être rapides et votre cerveau, encore plus rapide. Les spécialistes des énigmes Pokémon découvriront de nombreuses manières de jouer, mais l’idée fondamentale du jeu est de faire disparaître les blocs en alignant trois blocs ou plus de la même couleur. Plus vous éliminez de blocs à la fois, plus vous gagnez de points. Si vous jouez contre un autre dresseur, vous pouvez lui envoyer de puissantes attaques en réalisant des combos complexes et des Skill Chains. Si vous ne parvenez pas à éliminer votre pile de blocs avant qu’elle atteigne le haut de l’écran, vous perdez. De nombreux défis vous seront proposés dans le Puzzle League Village, du captivant Puzzle Mode 3D aux exercices ultra-compliqués de l’Université Pokémon Puzzle. Le meilleur moyen d’apprécier Pokémon Puzzle League est d’entraîner un ami dans l’aventure. Les combats Pokémon à deux joueurs sont si tendus et intenses que vous risquez d’en oublier de respirer ! Vous êtes prêt pour ce nouveau type de combat Pokémon ?