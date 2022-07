Beaucoup pensent que Game Freak et Nintendo vont bientôt en montrer un peu plus sur Écarlate et Violet, peut-être à la fin du mois.

En attendant, les fans sont occupés par des rumeurs, des spéculations, des fan arts etc.. Certaines des fuites qui apparaissent en ligne, si elles proviennent d’une source fiable comme Riddler Khu, semblent plutôt légitimes, alors que beaucoup d’autres sont plutôt douteuses.

Par exemple, alors que Riddler Khu a fait allusion à la forme finale de l’évolution de Fuecoco, il a été confirmé que la « fuite » de l’évolution finale de Sprigatito était fausse. Il s’agissait finalement d’un Obstagoon moddé, et la source est toujours la première chose à vérifier. Si elle provient de Khu ou d’un initié connu, il y a de bonnes chances qu’elle soit légitime ; si elle se répand sur les médias sociaux sans source réelle, elle doit être prise avec un énorme grain de sel, comme l’évolution de Pawmi qui circule actuellement en ligne.

Pohm est l’un des trois nouveaux Pokemon non-starter/légendaires révélés pour Pokemon Scarlet et Violet jusqu’à présent, et c’est une petite souris électrique rouge et jaune. Beaucoup l’ont identifié comme le prochain clone de Pikachu, mais des images de son évolution supposée se sont répandues en ligne. Il semble, selon cette image, que Pawmi deviendra bipède, deviendra un peu plus gros et que ses poils sur le dessus s’étendront. Il n’est pas certain que cette image représente la dernière forme de Pohm ou une forme intermédiaire, et il faut noter qu’il y a de fortes chances qu’elle soit fausse.

Tout d’abord, les clones de Pikachu n’ont généralement pas d’évolutions. Deuxièmement, alors que de nombreuses joueurs ont salué le fait qu’il s’en tienne au style artistique de Pokemon Scarlet et Violet, beaucoup ont noté que cela ne ressemble pas à une évolution de Pokemon. La meilleure chose à faire avec les nouveaux Pokemon comme l’évolution supposée de Pohm est de supposer que tout ce qui est aussi direct que cela est faux. Ce n’est pas que les leaks de Pokemon soient impossibles, c’est que Big N va les faire cesser rapidement. Il y a de fortes chances que si cette évolution de Pohm pour les Pokemon Scarlet et Violet était réelle, les images seraient déjà retirées d’Internet.