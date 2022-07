À l’origine, Nintendo avait annoncé qu’il serait possible d’utiliser deux GamePads en même temps sur la Wii U.

Malheureusement, il ne s’agissait que d’une idée, puisque nous n’avons jamais vu cette possibilité mise en œuvre dans un jeu.

Le président à l’époque de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, explique pourquoi nous n’avons jamais vu l’utilisation de deux GamePads lors d’un entretien avec MinnMax. Il a expliqué que la Wii U avait un trop faible parc de console et que Nintendo n’a jamais été en mesure d’aller de l’avant avec un jeu qui justifierait une telle expérience.

Ce qui était intéressant, c’est qu’avec la Wii U, il y avait un plan de développement complet pour toutes les interactions intéressantes et toutes les capacités intéressantes que le système pouvait faire. Et donc, dans ce cas, techniquement, plusieurs GamePads pouvaient-ils communiquer avec la Wii U ? La réponse était oui, mais la base d’installation n’a jamais été assez importante pour que ce type de mise en œuvre ait un sens. Et surtout, l’entreprise n’a pas créé de jeu nécessitant un autre GamePad pour que l’expérience soit agréable. Le développement n’a tout simplement pas eu lieu, et la durée de vie de la Wii U a été si courte qu’elle n’a jamais abouti.

Mais cela touche au cœur du lancement d’une nouvelle console, il s’agit d’analyser ce qui est capable – et il y a beaucoup de choses qui pourraient être capables – mais pour que ces initiatives prennent vie, du moins du point de vue de Nintendo, il doit y avoir un jeu qui dirige cette mise en œuvre, qui permet au joueur de voir pourquoi vous auriez besoin d’un deuxième GamePad, par exemple, et ce processus de création de jeu est tellement essentiel.