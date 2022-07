Drunken fist 2 : Zombie Hangover est un beat’em’all sorti le 8 Novembre 2021 sur tous les supports, développé et édité par Deklazon et EastAsiaSoft. Sortez vos binouzes pas chères en canette et vos fringues d’anar puantes, on va plonger dans le merveilleux monde de l’alcoolémie.

Le goût de la bière

Dans ce jeu, nous jouons un personnage sans nom se réveillant après un mois de cuite, il sort de chez lui pour aller picoler mais stupeur : la ville est remplie de zombies. Mais comme le dit si bien votre protagoniste : « rien à foutre des zombies, j’veux juste me mettre une murge !». A vous de mettre des tatannes aux zombies pour pouvoir arriver au supermarché du coin acheter le stock de canettes de bière éventées.

Bon, comme vous l’aurez compris, le scénario se résume à trois images et deux lignes de texte donc on va passer au gameplay du jeu. Les contrôles sur le papier sont très simples : le stick gauche pour déplacer le personnage, le stick droit pour la caméra, le bouton Y pour mettre des mandales, le bouton B pour mettre des tatannes, le bouton A pour faire le coup de tête balayette, le bouton X pour faire une esquive arrière, les gachettes ZR et ZL pour déplacer la visée vers un autre ennemi et le bouton L pour … se soulager. Mais malheureusement, une fois en jeu, à cause de la physique ragdoll, mettre la pétée aux zombies sur notre route devient une véritable épreuve tellement les coups sont lents et imprécis ( peut-être pour retranscrire le côté éméché du personnage). Des armes et des bières seront disponibles sur la route pour taper plus fort et se soigner.

Le Hub est très peu fourni : vous y verrez le niveau auquel vous êtes, l’objectif du niveau auquel vous êtes ( ce qui se résume à défoncer X zombies), votre barre de vie représentée par cinq cœurs et votre jauge d’urine. Celle-ci se remplira à chaque coup porté et il faudra la vider régulièrement pour ne pas choper des brûlures urinaires et perdre de la vie. Le pipi a quand même un effet dans le jeu : si vous ou des ennemis marchez dessus, ça glisse et ça fait tomber.

Au niveau du bestiaire : bah c’est que du zombie. De taille, de sexe et de corpulence différentes mais il n’y a pas vraiment de changement dans les patterns de ceux-ci sauf pour quelques-uns comme le pompier vous attaquant à la hache ou le géant nudiste qui vous saute dessus.

Dans les niveaux, vous allez tituber d’un ennemi à un autre pour lui casser la figure. Vous n’allez faire que ça, aucune variation.

L’aspect de la bière

L’intro aura eu le mérite de nous faire sourire

Commençons par les musiques : c’est une playlist de quelques morceaux avec des guitares qui tâchent se répétant en boucle, vous l’éteindrez rapidement. Quant à la direction artistique du jeu, c’est très polygonal et laid, les environnements ne se renouvellent pas, rien n’est à sauver de ce côté-là. Le jeu tourne correctement, mais le côté éméché de chaque action donne l’impression que tout est lent et qu’on joue en 20 FPS.

Au moins, le jeu est en français, ce qui nous épargne la corvée de lire trois mots en anglais.

Bref, le jeu n’est pas accueillant et on a vite envie de partir

Conclusion 2.2 /10 Drunken Fist 2 : Zombie Hangover est une énorme arnaque. En dehors du scénario qui nous rappellera rapidement des nanars sur des chaînes cablées obscures à deux heures du matin, rien n'est à sauver de ce jeu, une véritable déception. Ça aurait pu être un chouette nanar du jeu vidéo, mais on se retrouve avec un navet. Même bourré, ce jeu ne vaut pas le coup d'être joué. LES PLUS Le jeu est en français

Musiques 0

Prise en main 0

Scénario 0

Nanar 0