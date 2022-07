Après une première escapade furtive au sein de cette île incongrue peuplée de grenouilles atypiques et quelque peu capricieuses, nous y repartons aujourd’hui afin de faire plus ample connaissance avec cette drôle de population locale qui semble bien difficile à satisfaire.

Développé par Half Past Yellow et édité par Merge Games, Time on Frog Island propose aux joueurs une immersion sur une île déserte d’humain, certes, mais peuplée de toutes sortes de créatures. Les grenouilles y sont majoritaires mais d’autres bestioles grouillent de-ci de-là (comme un axolotl qui ne se prend pour la la moitié d’une cerise).

A la suite d’un naufrage, notre héros, pas très grand et pas très charismatique (oh, c’est vrai non ?), débarque sur cette île mystérieuse dans laquelle il faudra survivre (ou tout du moins, honorer quelques heures de sommeil à minima). En effet, point de collecte alimentaire ici, ni même une énergie à préserver. Seul le cycle du jour et de la nuit est respecté, mais pour le reste, tout repose sur votre logique, et sur votre goût prononcé pour la marche. La randonnée. La grande vadrouille même !

Troc island

Oubliez les drôles de petites grenouilles qui coassent tranquillement dans leur mare… ici, ces amphibiens ont développé toutes sortes de capacités, et ressemblent à des humains, qui se vêtissent (avec plus ou moins d’élégance… comme les humains !), qui bricolent, qui tombent amoureux… et qui n’hésitent pas à faire usage du troc à tout va. En effet, les grenouilles ne sont pas expertes en discussion, ni en marchandage (tous les dialogues sont remplacés par des dessins et quelques bruitages), mais les échanges sont au cœur même de leur vie quotidienne.

Ainsi, tandis que le joueur, un peu perdu, déambule au hasard sur cette île, il croisera nombreux phénomènes amphibiens qui ne manqueront pas de lui réclamer tel ou tel objet. Une bulle munie d’un dessin plus ou moins visible indique la quête à réaliser afin de satisfaire l’interlocuteur. Le joueur sera ainsi amené à rechercher sur l’île toutes sortes de babioles, afin d’en obtenir d’autres, et ainsi espérer avancer dans l’aventure.

Test island

Cette île mystérieuse fourmille de quelques subtilités et autres petites astuces qu’il faudra découvrir au fil des expériences du joueur. Sans indication, ce dernier est invité à faire toutes sortes de tentatives afin de vérifier ses hypothèses et comprendre le fonctionnement des entités qui l’entourent. A quoi peut donc bien servir cette drôle de fleur ? Pourquoi ce champignon est t-il aussi énorme ? Que se passe t-il avec cette essaim ? Quelques capacités viendront ainsi s’adjoindre afin de rendre le personnage un peu plus débrouillard tout de même et étoffer ses compétences…

Non punitif (hormis un retour sur le lieu du naufrage), le soft invite ainsi le joueur à faire toutes sortes de manipulations de son gré, à faire ses propres expériences, afin d’en tirer ses conclusions et mieux comprendre comment se servir de son environnement. Quelques petits passages secrets seront même de la partie… restez vigilants !

Run island

Malheureusement, si l’idée originelle ne manque guère de qualités, une fois sur l’île, ces recherches sans fin donnent lieu à une extrême redondance des tâches, avec un joueur qui parcourt encore et encore la carte dans tous les sens dans l’espoir de remettre la main sur le mini bidule repéré en amont. La partie est telle qu’il devient frustrant de devoir revenir sans cesse sur ces pas… d’autant plus qu’il faudra parfois faire preuve d’un peu de patience pour l’apparition de certains objets. En effet, la météo laissera quelques séquelles sur l’environnement et il sera parfois nécessaire, notamment, d’une bonne pluie, afin de pouvoir récolter une plante en particulier. L’agacement nous a quelque peu habité lorsque nous avions enfin cette petite fleur en main afin de l’adresser poliment au personnage en demande du jeu… un personnage qui est parti se coucher à notre arrivée. Le lendemain, le soleil est revenu… et notre plante a disparu ! Bougons nous sommes… ? Un micro chouilla peut être…

La gravité se fera aussi sentir au fil des quelques expéditions du jeu. Attention à ne pas briser l’œuf que vous serrez dans vos petites mimines lors d’un saut un peu trop hasardeux… au risque de devoir retourner en récolter un nouveau. L’importance de l’itinéraire peut donc aussi peser dans la balance… et rallonger à nouveau les randonnées dans le jeu, malgré quelques petites aides incongrues pour accélérer le pas.

Le plaisir du jeu est d’autant plus fragmenté qu’il est nécessaire de trouver une couche la nuit, afin de dormir quelques heures. Quelques dessins comblent le passage de la nuit…

Vintage island

La prise en main du soft est particulièrement simple. Le déplacement du protagoniste est intuitif, et peu de touches sont finalement employées. En outre, l’action à mener est clairement notifiée sur l’écran avec la touche à utiliser.

Les graphismes s’affirment dans un style simple et épuré, avec peu de jeux de textures et de couleurs. L’ensemble est assez lisse, avec un rendu général simple, voir enfantin. Les différents personnages ne manquent néanmoins pas de petits détails, avec une personnalité parfois notable. Les grands discours ne signent donc pas la mise en place d’identités propres… !

La mélodie du jeu reste subtile et non dérangeante. Les bruitages soulignent quelques brides de caractères des différents personnages. Bien dosés, ces derniers accentuent les personnalités diverses et les quelques manipulations.

La caméra, quant à elle, se concentre sur le joueur et ne se montre malheureusement aucunement encline à quelques tournoiements. Un aspect regrettable puisqu’il aurait parfois été appréciable de pouvoir visualiser derrière soi, ou simplement de bénéficier d’une prise de recul (ou d’un zoom) pour mieux appréhender son environnement.

Time on frog island est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 25 euros environ.

Le saviez-vous ?

Les grenouilles n’ont guère fini de nous surprendre… de nombreux faits étonnants sont notables à leur sujet… notamment l’usage de leurs yeux pour se nourrir ! En effet, les grenouilles clignent des yeux tandis qu’elles tentent d’avaler leur repas. Pourquoi ? Simplement pour pousser leur bol alimentaire dans leur système digestif, grâce à leurs importants globes oculaires venant faire pression sur la nourriture ! Vous ne regarderez plus jamais ces petits amphibiens de la même façon…!

Conclusion 5.8 /10 Time on Frog Island est une excursion douce et apaisante au cœur d'une île peuplée d’entités amphibiennes notables, de quelques crabes et autres bestioles plus ou moins identifiables. Le concept premier du jeu repose sur un système de troc, relativement efficace et astucieux, mais nécessitant de multiples va-et-vient du joueur afin de parcourir à maintes reprises l'île dans son intégralité. Non punitif et utilisant le dessin comme langage, ce soft s'adresse avant tout aux joueurs adeptes des jeux relaxants, adeptes des quelques petites expériences à mener sur le terrain. Les amateurs de sensations, d'actions et autres perturbations, devront passer leur chemin sous peine d'un ennui certain ! LES PLUS Bonne prise en main, rapide et intuitive.

Bonne prise en main, rapide et intuitive. Quelques petites surprises à découvrir au fil des expériences.

Quelques petites surprises à découvrir au fil des expériences. Une bonne cohérence générale, entre les graphismes, les bruitages, le système de troc et la gestion des échanges. LES MOINS Une redondance des tâches extrême avec une multitude d’allers/retours...

Une redondance des tâches extrême avec une multitude d’allers/retours... Les nuits auraient mérité une mise en valeur plus significative.

Les nuits auraient mérité une mise en valeur plus significative. Une île un peu creuse malgré tout... Détail de la note Graphismes 0

Musiques / Bruitages 0

Originalité 0

Fun 0