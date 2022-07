Le jeu est développé et édité par Capcom, il réunit 10 jeux de combat classiques provenant de l’arcade étant considérés comme des classiques par Capcom. Tous les jeux sont plus ou moins important dans l’histoire de Capcom, ils ont tous été référencés dans d’autres jeux faits par notre célèbre développeur. Le choix des jeux n’a pas été expliqué à l’heure actuelle, après ils ont tous été extrêmement populaire pendant la période à laquelle ils sont sortis et certains sont toujours joué aujourd’hui.

Street fighter 2 The Anniversary Edition

Nous n’allons pas faire l’histoire du jeu vu que vous connaissez déjà probablement, Street fighter 2 Anniversary, le jeu réunit toutes les versions existantes de street fighter II, le jeu est un hommage au succès internationale & compétitif du jeu de combat qu’aucun jeu de du genre peut se vanter d’avoir accomplie. On pouvait affronter les différentes versions de chaque version, évidemment la compétition sur le titre est impossible puisque certains persos sont clairement injustes selon la version choisie. Street fighter II turbo ou 2X est l’épisode le plus compétitif et il existe toujours des tournois à l’heure actuelle. Le jeu est constamment référencé que ce soient les jeux de Capcom ou dans des jeux mondialement connus (Fornite, Megaman ou même le récent Tortue Ninja : la revanche de Shredder). Le jeu est connu de tous, vous avez petit poing/pied, moyen poing/pied et gros poing/pied, chacun a une ou plusieurs attaques spéciales associés selon le personnage joué.

Il existe plusieurs styles : ceux qui attrapent et font d’énorme dégâts et très lent, ceux qui sont à charge où il faut rester 1s dans une direction puis mettre le stick dans l’autre sens afin de lancer l’attaque et les personnages classique comme Ryu où vous faites des quarts de cercles à tout va.

Il existe des combos, des façons de jouer et une tier liste pour déterminer les meilleurs personnages avec la meilleure façon de les jouer, évidemment il est impossible de parler de chaque personnage sans faire un pavé.

Ses graphismes sont incroyables même aujourd’hui le pixel art est vraiment bien, les musiques du jeu sont légendaires (comme le thème de Guile) et les niveaux sont connus de tous. Le jeu a une durée de vie infinie vu qu’il est toujours joué aujourd’hui après 31 ans, c’est une légende parmi les légendes et il est rare de ne pas connaître au moins le nom de ce jeu mythique.

La série Vampire ou Darkstalkers

Nous avons la série Vampire : The Night Warriors sortie en 1994 aussi connu sous le nom de Darkstalkers chez les USA, avec un total de 5 versions (sortie entre 1995 et 1999). La série Darkstalkers est plus connue au Japon qu’au USA étant donné l’existence de versions exclusives là-bas. Le jeu a reçu des suites uniquement au japon avec Vampire Hunter 2 & Vampire Savior 2, seulement disponible au pays du soleil levant.

Chaque version est identique pour les personnages, vous aurez plus ou moins de personnages jouables selon la version choisie, la plus populaire étant Vampire Savior. Il existe toujours une communauté, mais c’est clairement un faible mot par rapport à Street Fighter ; malgré tout, Morrigan la succube sera jouable dans la majorité des Capcom vs Marvel. Le jeu est très similaire à Street Fighter sur le gameplay avec une atmosphère un peu plus mature et plus glauque vu que vous jouerez des personnages provenant des histoires de démon, fantômes et autres des différents pays.

Parler de gameplay serait se répéter, mais vous pourrez noter que les classiques 2 rounds par combat seront quelques peu différents selon la version jouée, vous n’aurez pas une pause conséquente entre 2 rounds ce qui peut surprendre les néophytes de la série. Les musiques sont qualitatives, dynamiques avec un petit air de film d’horreur, les graphismes ont plus un côté animé comparé à Street Fighter mélangé à la culture du paranormal ce qui est vraiment beau. La durée de vie est, comme beaucoup de jeu combat, infinie selon l’investissement du joueur et vu les nombreux titres les joueurs se dirigeront probablement vers Vampire Savior 1.

Il existe une version qui fait comme Street Fighter Anniversary, où on peut jouer les différentes versions de la série Darkstalkers sorties sur Dreamcast et qui était seulement obtenable par mail via le Dreamcast Direct appelé Vampire Chronicle For Matching Service. Pourquoi n’avoir pas mis cette version sur le jeu au lieu de mettre 5 versions différentes du même titre ? La question reste entière.

Ensuite nous avons les jeux qui sont moins connu par le grand public malgré qu’ils soient tous ressortis des tiroirs de Capcom pour qu’on se souvienne des gloires passées.

Super Gem Fighter Mini Mix

Super Gem Fighter : mini mix est un jeu où on peut retrouver nos personnages préférés de la série Street Fighter et un peu plus, puisqu’on trouve l’héroïne de Red-Earth/War-Zard (Tessa) et plusieurs personnages de Darkstalkers (Felicia, Hsien-Ko et Morrigan). Le jeu ressemble plus à un cartoon ou plutôt un anime vu qu’il fait beaucoup de références aux jeux des personnages présents, mais il fait énormément d’humour qu’on pourrait retrouver dans des animes. Super Gem Fighter est un jeu très casual et n’a jamais vraiment eu un public compétitif malgré qu’il ait un système de jeu assez unique. Comme dit précédemment, le jeu a beaucoup d’humour vu que chaque personnage fait des attaques « spéciales » donc vous pourrez faire des attaques qui représente un personnage de Capcom, des références japonaises ou encore un personnage ayant réellement existé tel qu’ Elvis Presley.

Le jeu se joue tel un Street Fighter avec un système de combos très simple à comprendre vu qu’on a seulement des poings, des pieds et des coup spéciaux. Il suffira d’appuyer sur poing et pied pour sortir des combos ce qui ne demandera pas d’avoir des connaissances de grand manitou et les coups spéciaux seront seulement des quarts de cercles en appuyant sur le bouton spécial.

Chaque personnage aura une petite sphère différente (mécanique de Red-Earth) à lancer qui aura un effet plus ou moins puissant, aussi vous aurez 3 types de gemmes correspondant à vos coups spéciaux. Plus vous récupérez de gemmes, plus le coup exécuté est puissant après ce n’est pas forcément vrai pour tout le monde vu certains personnages seront bloqués dans des animations trop longues ce qui les rendra vulnérables.

Les musiques sont vraiment géniales et on ne s’en lasse pas, les graphismes sont toujours d’actualité surtout que les niveaux sont des nids à référence des différentes séries présente dans le jeu (Street Fighter, Darkstalkers et Red-Earth). La durée de vie est importante avec ses 12 personnages aussi uniques les uns que les autres, après le jeu est beaucoup plus fun que compétitif, donc il aura ses fans mais jamais la scène compétitive que les jeux de combats classiques ont.

Street fighter II puzzle Turbo

Street fighter II Puzzle est littéralement un jeu de Puyo Puyo et proche de Tetris pour ceux qui ne sont pas familiers avec Puyo Puyo. La grosse différence est que les briques/gemmes qu’on pose ne cassent pas entre elles, pour les détruire il faut une petite boule de la couleur correspondant à la gemme pour qu’elles se détruisent. Vous pourrez avoir le contrôle total sur la destruction de vos gemmes, aussi quand vous réunissez des gemmes de la même couleur, elles fusionneront pour devenir une grosse gemme et la détruire causera des soucis à l’ennemi adverse. Comme tous les jeux de casse-tête de genre plus vous ferez des enchaînements importants, plus ça gênera votre adversaire. D’ailleurs il est clairement possible de l’éliminer d’un seul coup, le jeu a haut niveau est vraiment intéressant à observer. Les graphismes sont identiques à Super Gem Fighter et ça rend toujours aussi bien, pour les musiques ce sont toujours les musiques de Street Fighter mélangées avec Darkstalkers puisqu’on retrouve encore des personnages de la série (Félicia, Donovan, Morrigan et Hsien-Ko) et c’est toujours excellent.

La durée de vie est toujours et encore selon l’investissement du joueur. Après il n’y seulement que 8 personnages plus 3 personnages secrets (Dan, Akuma et Devilot qui vient de Cyberbots) où il faut faire une manipulation spéciale pour les jouer.

Red-Earth/War-zark

Red-earth est un jeu de combat avec un système de RPG sorti en 1996, il était l’un des jeux les plus populaires pendant les 2 premières semaines de sa sortie. Vous n’aurez que 4 personnages disponibles, vous aurez les petits pieds/poings, les moyens pieds/poings et les gros poings/pieds et les coups spéciaux en faisant des quarts de cercles plus poing ou pied.

Il n’y a que 2 coups spéciaux par personnage et ils changeront de type selon les sphères élémentaires utilisées. Il existe 2 modes de jeu, où vous affronterez des boss seul ou en coop qui ne seront jouables, le deuxième mode de jeu est du joueur contre joueur même si le choix du personnage est limité.

Le système de combat n’est pas si complexe, en revanche la montée de niveau est intéressante et vous obtiendrez de l’expérience en battant les boss ou en tapant suffisamment pour qu’ils lâchent des objets donnant de l’expérience.

Les passages de niveau vous permettront d’augmenter les résistances élémentaires et d’obtenir des équipements et il sera possible de garder vos précieux niveaux en rentrant un mot de passe que vous obtenez lorsque vous perdez contre les boss.

Les musiques effectuent le travail après elles ne sont pas ultra dynamique, en revanche elle accompagnent très bien avec les différents décors. Les graphismes font parties des plus avancés parmi tout ceux disponible dans cette collection et ils sont vraiment incroyables même pour l’époque. La durée de vie est techniquement importante puisqu’il est possible de monter jusqu’au niveau 32 pour atteindre le titre final de chaque personnage, malheureusement le jeu sera très répétitif à force de faire et refaire les mêmes boss en boucle. Même le mode versus en ligne ne sera pas forcément des plus animés vu qu’on aura seulement 4 personnages, c’est bien dommage vu la qualité du jeu.

Cyberbots fullmetal madness

Cyberbots fullmetal madness est sorti en 1995 et sur Playstation/Saturn en 1997 au Japon uniquement, encore un jeu de combat mais vous jouerez des robots géants.

Cyberbots est la suite de Armored Warriors sorti en 1994 qui était un beat them all, la preuve est qu’on retrouve le robot Blodia, Guldin, Reptos et Fordy qui sont aussi disponibles dans Cyberbots

La version arcade et la version console sont différentes puisqu’on trouvera plus de contenu dans les versions Playstation/Saturn avec un mécha Akuma seulement disponible dans ce jeu. Le personnage principal est Jin Saotome qui est apparu dans Marvel vs Capcom : clash of super heroes et Marvel vs Capcom 2 : new age of heroes. Vous n’aurez que 6 personnages jouables qui auront leur propre histoire, ce sont les 12 robots jouables et 1 secret qui auront chacun une liste de coups uniques disponibles. Vous n’aurez seulement que 4 boutons à votre disposition avec des coups faible, des coups forts, des coups spéciaux et l’accélération pour avancer rapidement. Il est aussi possible de charger sa barre de super en appuyant sur les 2 coups pour attaquer, il n’existe qu’un seul coup spécial par robot. Vous trouverez facilement vos marques et les pros du stick pourront trouver des combos des plus complexes. Les musiques rappelleront un peu les jeux Gundam de l’époque et encore une fois, ce sont vraiment des bonnes musiques. Les graphismes sont vraiment excellents pour son époque que ce soient les skins des robots ou personnages rappelant les graphismes des animes.

La durée de vie sera de courte durée pour les différents personnages du jeu avec seulement 6 personnages, c’est vraiment dommage qu’ils n’aient pas mis la version Saturn avec plus de personnages jouables et de robots utilisables.

Les options proposées spécifiquement par la collection

Chaque jeu a un mode en ligne, soit des matchs compétitifs soit des matchs amicaux, chaque match compétitif permettra d’augmenter votre rang dans le classement du jeu choisi et aussi il sera possible de choisir la version japonaise ou USA.

Pendant les combats vous pourrez consulter les coups de chaque personnage, changer votre configuration de bouton et faire des sauvegardes rapides et les charger pour reprendre votre progression plus tard. Le bouton ZL permet de faire les coups spéciaux de tous les jeux très simplement, il faudra appuyer dans une direction et ZL afin de faire les différents coups de chaque jeu.

Chaque jeu a reçu des options en plus, vous pourrez modifier la difficulté, le nombre de rounds, accélérer ou ralentir le chrono, augmenter les dégâts effectués et reçu ainsi que modifier divers paramètres selon le jeu choisi.

L’option la plus utile est la possibilité de faire des entraînements sur chaque jeu, ça vous permettra de comprendre les coups de vos personnages sur toutes les versions du jeu et vous aurez de nombreuses options pour taper de diverses façons sur votre punching-ball.

Vous aurez accès au musée où ils vous montreront toutes les artworks des différents jeux de l’époque de leur sortie. Vous aurez toutes les musiques proposées par les jeux disponibles et même plus si vous précommandez vous obtiendrez 18 musiques et des images en plus.

Durée de vie

Les 10 jeux proposés seront peut-être à votre goût, en sachant que le mode en ligne existant avec un mode fun ou compétitif pour ceux qui souhaitent s’investir.

La durée de vie dépendra de ceux qui voudront jouer en ligne, sinon finir tous les jeux en finissant le mode arcade uniquement ne prendra pas beaucoup de temps surtout que vous aurez des continues infinis facilitant grandement la tâche.

Conclusion 7.7 /10 La bibliothèque de classique de Capcom proposées sont fort sympathiques et les nombreuses options proposées permettront de relancer les jeux pour le grand public. Le souci de la collection Capcom est la série des Darkstalkers qui aurait pu être en 1 seul jeu au lieu de 5. Évidemment chaque jeu est respecté grâce à leur version arcade et le mode en ligne donnera une durée de vie importante pour chaque jeu. La collection est intéressante vu que des jeux comme Red-Earth ou Cyberbots Fullmetal Madness ne sont pas ressortis depuis longtemps. Finalement les options proposées, le mode en ligne et les options proposées sont intéressants, malheureusement la série Darkstalker prend un peu trop de place…

Une belle collection Des options qui ajoutent un confort de jeu

