Reggie Fils-Aimé est toujours en tournée pour promouvoir son livre Disrupting the Game, ce qui l’a amené à participer à un événement spécial de questions-réponses à Seattle.

Un grand nombre de personnes dans le public avaient des questions sur Nintendo et les jeux vidéo en général à poser à Reggie, et il était plus que disposé à y répondre. Vous pouvez voir un résumé de ce que Reggie a expliqué ci-dessous:

Reggie a déclaré que Kinect était une bonne technologie, mais que le contenu n’était pas là pour la soutenir.

Reggie dit que Kinect était vendu comme un accessoire, ce qui lui a nui.

Reggie a déclaré que l’éventuel bundle Xbox/Kinect était trop cher.

Reggie était responsable du marketing de la Wii U.

Reggie explique que la Wii U n’avait pas de jeu phare au lancement.

Nintendo pensait que Nintendo Land serait le logiciel phare, mais ce n’était pas le cas.

Reggie explique que le rythme des jeux Wii U après le lancement n’était pas très soutenu.

Selon Nintendo, atteindre le niveau de qualité Nintendo pour les jeux Wii U a pris de plus en plus de temps.

Nintendo a déclaré que les moteurs propriétaires de Nintendo n’étaient pas aussi bons que Unreal Engine et Unity.

Nintendo a eu un grand débat sur le passage à d’autres moteurs et outils au lieu d’utiliser les siens.

