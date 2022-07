Les écouteurs sans fil GTW 270 à faible latence pour jeux vidéo permettent désormais la connectivité micro via un connecteur USB-C, offrant ainsi aux joueurs nomades, aux joueurs sur consoles ou aux joueurs sur PC une plus grande liberté de communication lors de leurs parties.

Copenhague, Danemark – le 18 juillet 2022 – Les écouteurs sans fil GTW 270 Hybrid de la société EPOS, spécialiste de l’audio haut de gamme, sont dotés des principales caractéristiques recherchées par les joueurs : technologie sans fil à faible latence, son acoustique fermé, multifonctionnalité entre les appareils et forme ergonomique pour un confort assuré. Le GTW 270 Hybrid comprend désormais la fonctionnalité très demandée de connectivité micro à partir d’un connecteur USB-C, en plus de la fonction micro Bluetooth® originale, ce qui en fait un produit d’autant plus polyvalent, pour une véritable liberté audio.

« Chez EPOS, nous nous efforçons d’atteindre la perfection en matière de matériel audio et de logiciels, afin d’offrir aux utilisateurs une expérience optimale » a déclaré Maja Sand-Grimnitz, Director, Brand Management & Global Gaming Marketing chez EPOS. « C’est pourquoi nous avons intégré le GTW 270 Hybrid, un appareil astucieux, avec une fonctionnalité micro supplémentaire grâce au connecteur USB-C. Cette fonctionnalité très attendue permet désormais aux joueurs d’utiliser le micro via le connecteur, ce qui était impossible auparavant, faisant de ces écouteurs l’outil ultime pour les jeux sur PC, sur canapé, et même en déplacement. »

DESIGN COMPACT ET FORME ERGONOMIQUE UNIQUE

Avec des tailles d’embouts en caoutchouc interchangeables et une forme ergonomique unique, chaque écouteur à isolation phonique épouse la forme naturelle de l’oreille pour un port confortable. Grâce à une base de données de plus de 100,000 scans d’oreilles fournie par Demant, la société mère d’EPOS, les ingénieurs d’EPOS ont pu tester de nombreux modèles par rapport aux données statistiques, en utilisant des technologies d’intelligence artificielle. Ces données ont été utilisées pour développer des coques d’écouteurs spécialement conçues pour réduire la pression sur les parties non-flexibles de l’oreille à des niveaux non négligeables, tout en maintenant une excellente étanchéité acoustique et en offrant une acoustique intra-auriculaire de pointe.

LA PUISSANCE DE L’AUDIO

Contrairement aux autres écouteurs sans fil, la solution à faible latence du GTW 270 Hybrid offre une clarté audio acoustique fermée pour assurer une immersion totale dans le jeu. La forme ergonomique unique de chaque écouteur, associée aux pilotes audios miniaturisés exclusifs d’EPOS, génère des basses profondes et puissantes, des médiums naturels et des aigus nets, pour une qualité sonore inégalée, spécialement conçue pour le jeu. Le bouton de commande unique multifonction situé sur l’écouteur gauche permet un contrôle tactile intuitif. Ainsi, l’utilisateur peut passer en toute transparence du jeu aux appels, grâce à la technologie multipoint. De même, il peut contrôler la lecture, la pause, la piste suivante et les commandes du téléphone.

Le GTW 270 Hybrid utilise également la connectivité standard Bluetooth® 5.1 à double canal et la connectivité dongle USB-C pour la transmission du haut-parleur et du microphone. Les doubles microphones des écouteurs assurent des communications claires, réduisant les bruits de fond pour une expérience de jeu multijoueur riche.

Pour tirer le meilleur parti des écouteurs intra-auriculaires sans fil GTW 270 Hybrid, le téléchargement du logiciel gratuit EPOS Gaming Suite permet aux utilisateurs de personnaliser les paramètres audios en fonction de leurs besoins, et de trouver les dernières mises à jour du firmware et du logiciel pour le produit.

PRIX ET COMPATIBILITE

Conçu pour les jeux sur smartphones et sur consoles, le connecteur sans fil USB-C des écouteurs est compatible pour PC, PS5™, PS4™, en plus de la connectivité Bluetooth® 5.1 standard à tout appareil compatible Bluetooth®, notamment la Nintendo Switch™. Outre le connecteur sans fil USB-C, le GTW 270 Hybrid est également livré avec un étui de charge, des embouts en silicone interchangeables, un étui de transport du connecteur, un câble de rallonge USB-C vers USB-A de 1,5 mètre pour PC et consoles Sony PlayStation®. Les GTW 270 bénéficient également d’une résistance à l’eau IPX 5, pour les protéger de la sueur et de la pluie légère.