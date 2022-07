Le phénomène mondial Kerr devient la première athlète féminine à apparaître seule sur l’Édition Standard et rejoint Mbappé sur le visuel iconique de l’Édition Ultimate

REDWOOD CITY (USA), Mardi 19 Juillet 2022 – Aujourd’hui, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) a dévoilé les superstars Kylian Mbappé et Sam Kerr en tant qu’athlètes de la jaquette du titre FIFA le plus complet à ce jour, EA SPORTS FIFA 23. Mbappé et Kerr seront mis en avant sur la jaquette mondiale de l’Edition Ultimate, représentant la première jaquette mondiale qui fait apparaître une joueuse féminine. De plus, Mbappé apparaîtra sur l’Édition Standard, tandis que Sam Kerr apparaîtra sur l’Édition Standard en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi que sur le site Amazon en exclusivité à l’échelle mondiale.

David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC, indique: « Kylian et Sam sont deux talents générationnels. Les avoir pour figurer sur les pochettes du dernier FIFA est un moment monumental non seulement pour la franchise, mais aussi pour EA SPORTS dans son ensemble. FIFA 23 est notre titre le plus innovant et riche en fonctionnalités a ce jour. Nous sommes excités d’avoir deux des meilleurs joueurs de football partager leur amour du sport avec les fans dans le monde entier. »

L’attaquante de Chelsea FC Sam Kerr est l’une des plus grosses stars du sport et FIFA 23 marque la première jaquette FIFA avec la joueuse dessus. En tant que capitaine de l’Equipe Nationale Féminine de l’Australie et en tant que seule joueuse féminine à avoir remporté le titre de meilleur buteur dans trois différents championnats sur trois différents continents, Sam est sans aucun doute l’une des joueuses de foot les plus douées de la planète.

Sam Kerr ajoute: « C’est un honneur et un rêve qui se réalisent de figurer sur la jaquette de FIFA 23. Ça a été incroyable de travailler avec Kylian et toute l’équipe d’EA SPORTS. J’ai hâte que les fans puissent obtenir leur copie du jeu. »

Attaquant du Paris Saint-Germain et icône du football mondial, Kylian Mbappé figure sur la jaquette pour la troisième année consécutive, faisant de lui l’un des rares à obtenir cet honneur. A seulement 23 ans, Mbappé est l’une des plus jeunes stars du sport sur et en dehors du terrain, et représente le meilleur de la nouvelle génération du football au talent phénoménal.

Kylian Mbappé déclare : « Je suis ravi d’avoir été choisi pour être sur la jaquette d’EA SPORTS FIFA pour la troisième fois, et je suis encore plus comblé de partager la jaquette pour rendre hommage au football féminin avec une grande joueuse comme Sam Kerr. En tant que gros fan du jeu, je suis excité pour le dernier FIFA et je suis impatient de tous vous voir sur le terrain. »

La franchise FIFA a été produite par EA SPORTS depuis 30 ans, et offre une authenticité sans égale et une véritable immersion, qui permet aux joueurs de pénétrer sur le terrain avec les meilleurs championnats, clubs, et athlètes du monde du football.

Les fans pourront se connecter pour découvrir le trailer d’annonce mondial de FIFA 23 le mercredi 20 juillet à 18h, et découvrir davantage autour de l’édition la plus innovante et la plus connectée à ce jour de l’histoire de la franchise.