Voici une nouvelle qui peut tout et rien signifier pour l’avenir mais qui aura tout de même certainement une grande signification au moins pour le studio Platinum Games. En effet, le magazine japonais Famitsu rapporte l’arrivée de Yamane Takao en tant que Chief Business Officer au sein de Platinum Games, le studio et le magazine parle de cette arrivée comme le début d’une « Nouvelle ère » pour Platinum Games. Alors pour beaucoup, Yamane Takao est un nom inconnu au bataillon mais en faisant des recherches, vous remarquerez que l’homme a passé 27 ans au côté de Nintendo et à des postes clés avancés parfois même plus proche de nous que vous ne l’auriez imaginé. Notamment en tant que Director Sales and Planning chez Nintendo of Europe ou Vice Président de Nintendo France. Est-ce que la « nouvelle ère » de Platinum Games sera plus profondément lié à Nintendo? L’avenir nous le dira mais insistons sur le fait que Yamane Takao ne fait que joindre Platinum Games à ce jour. Pour les fans du studio chez Nintendo, n’oublions pas que Bayonetta 3 est attendu sur nos Nintendo Switch pour le 28 Octobre 2022!

