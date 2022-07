Depuis début Juin nous avions été prévenus, le jeu de football dans l’univers Mario sera alimenté en mises à jour de contenu. La première est donc dévoilée et devrait faire plaisir aux fans.

En effet c’est au travers d’un post Twitter de Nintendo of America que l’annonce a été faite, une mise à jour sera disponible le 21 Juillet 2022

Cette dernière apportera 2 personnages, un nouveau set et un nouveau terrain :

Internet peut donc arrêter de pleurer l’absence de la princesse Daisy dès cette semaine

New updates are arriving to #MarioStrikers: Battle League!

Have a look at the latest trailer to see what you can expect when the first free update releases on 7/21 at 6pm PT. pic.twitter.com/Mdi82gLPsU

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 19, 2022