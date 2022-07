Le développeur de jeux vidéo Night School Studio est heureux d’annoncer que le crossover tant attendu entre OXENFREE et OlliOlli World se concrétise enfin, avec la sortie du nouveau DLC d’OlliOlli World: VOID Riders

Dans le nouveau DLC d’OlliOlli World, les extraterrestres extraordinaires Sair’Rah, Khehvyn et Pftangxi font leur arrivée à Radlandia, bien déterminés à mettre la main sur des spécimens de skate pour le tout-puissant Nébulord, VOID Riders.

Les joueurs se retrouveront propulsés dans cette aventure où des extraterrestres tenteront de les enlever. Les skaters en herbe pourront jouer et réaliser des kickflips entre les niveaux avec le skin d’un visage familier en débloquant le skin d’Alex d’OXENFREE. Ils auront également la possibilité de grinder sur un tout nouveau remix de ‘Beacon Beach’ de scntfc, le Nikitch Dubby edit.

Les joueurs n’auront besoin que du code postal MV32FR33 pour avoir accès au nouveau contenu d’OlliOlli World. Mystérieusement, ce code postal a été intégré via un code morse dans une vidéo d’OlliOlli World et une diffusion Instagram Live. Existe-t-il des extraterrestres, des fantômes, ou quelque chose d’encore plus terrifiant qui infiltre les réseaux sociaux ?

OXENFREE est disponible sur consoles, PC, Mac, iOS et Android tandis qu’OXENFREE II : Lost Signals est disponible en précommande sur Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 et Steam.