Super Bullet Break sur Nintendo Switch sortira le 12 aout pour l’eShop de la Nintendo Switch pour 19,99 € (bonus de précommande à -10% , 17,99 €).

Si vous avez envie d’essayer le jeu avant, une démo est désormais disponible sur l’eShop nippon (juste ici). La version européenne n’est pas encore disponible, mais devrait ne pas tarder. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop japonais, voici un guide qui vous y aidera.

Super Bullet Break est un jeu de création de decks original regorgeant de créatures aussi adorables que colorées et aux caractéristiques uniques : les Bullets. Empêchez les jeux en ligne de disparaître dans un monde où une I.A. maléfique a pris possession des jeux multijoueur en ligne ! Parviendrez-vous à sauver le monde, terrasser vos ennemis dans des combats au tour par tour et à terminer Super Bullet Break ?

Collectionnez plus de 160 Bullets

Chacune d’elle est unique ! Faites connaissance avec les Bullets que vous obtenez tout au long du jeu, chacune dotée d’une illustration et d’une conception qui lui est propre, et formez l’équipe idéale. Rassemblez une large variété d’objets et de Bullets, et associez-les à votre avantage ! De rareté ordinaire à légendaire, actif ou passif, chaque objet vous sera utile à sa façon.

Choisissez votre personnage

Incarnez Akari, Hikaru ou Sumire ! Chaque Bullet comprend différentes fonctionnalités dont vous pourriez profiter selon votre style de jeu. Préférez-vous un style de jeu stable ou vaincre vos ennemis à l’aide de combos techniques ? Super Bullet Break a un personnage pour tout le monde.

7 cartes uniques

De Seasons of Love à The Aquarhythm Deep, en passant par Phoenix Gunner, chacune des 7 cartes du jeu s’inspire d’un genre du jeu vidéo, comme le simulateur de rencontre, le jeu de rythme ou le dungeon crawler.

Un gacha sans microtransaction

Même s’il s’inspire des classiques du gacha, Super Bullet Break ne contient aucune microtransaction ! Achetez des objets dans la boutique, recevez-les en tant que récompense de bataille, ou trouvez-les dans les coffres au trésor éparpillés sur la carte pour améliorer votre deck ! En définitive, Super Bullet Break n’est qu’une question de stratégie… et d’un soupçon de chance. Votre personnage détermine votre deck de départ, puis c’est à vous de prendre le risque de changer de cartouche, de trouver des objets et des Bullets. C’est un jeu de création de decks à rebondissements, en somme. Améliorez votre stratégie à chaque partie!