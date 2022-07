Le journaliste de Games Beat, Jeff Grub, qui a récemment participé au podcast Xbox Era, a affirmé que le jeu multiplateforme Roller Champions sera annulé après la fin de la saison 3.

Ubisoft a récemment dû retarder plusieurs jeux et en a supprimé d’autres en invoquant l’évolution du lieu de travail due à la pandémie de COVID-19. Le jeu free-to-play n’a été lancé qu’en mai 2022 et il semble qu’il n’ait pas rencontré le succès escompté par Ubisoft Montréal.

Cependant, Ubisoft a déclaré qu’il a mieux fonctionné que Hyper Scape, un jeu de bataille royale free-to-play d’Ubisoft qui a également été mis en boîte. La société espère réussir cette année avec seulement deux jeux, à savoir Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope et le très attendu Skull and Bones. Comme toujours, il s’agit d’une rumeur et Ubisoft n’a pas confirmé l’arrêt du développement de Roller Champions.