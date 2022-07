Qui sait où va Kenny à chaque fois qu’il meurt dans les épisodes de South Park ? Si l‘on en croit le jeu Evertried, c’est soit l’enfer, soit le paradis, soit le purgatoire, le lieu où il va falloir se battre et prouver sa valeur.

Ascenseur pour l’échafaud

Evertried est un jeu de réflexion et de combat de type rogue-lite dans lequel notre héros, qui est une âme en attente de jugement, doit combattre des ennemis d’étage en étage. Le plateau de jeu est un grand espace carré composé de sept cases de côté. Le jeu se déroule en 3D isométrique comme dans les jeux rétros de l’époque 8 et 16 bits.

Tout le concept du jeu réside dans les déplacements de notre personnage et ceux des ennemis. Chacun a des patterns bien particuliers qu’il convient de comprendre pour gagner et passer au niveau supérieur. Les déplacements se font case par case ou deux cases d’un coup grâce à une accélération et quand un ennemi se trouve sur une case adjacente, le combat s’engage. Il faut faire attention à ce que l’ennemi soit celui qui arrive pour que notre personnage n’ait pas à bouger et puisse porter le premier coup.

Le premier coup porté est d’autant plus important que notre héros a deux points de vie seulement et que la mort est extrêmement fréquente dans Evertried. Et la mort, cela veut dire retour à la case départ, ou plutôt au premier des cinquante étages que compte le jeu. Bien sûr, il existe des magasins où un vendeur propose d’améliorer ses capacités et ses pouvoirs en échange des âmes des ennemis tués. Il sera possible de restaurer ses points de vie, d’acheter une cape d’énergie, d’augmenter son niveau de chance, d’acquérir une bombe ou un crochet pour attirer un ennemi vers soi. Bref, tout un attirail utile pour progresser.

L’important ce n’est pas la chute, c’est l’atterrissage

Evertried sous son chara design tout mignon et tout en pixel art cache un jeu d’une difficulté terrible. Autant mourir dans les premiers étages s’explique par des erreurs bêtes. Autant dès le premier boss, trouver et comprendre ses patterns et réussir à le tuer relève de l’exploit. Et comme la mort est définitive, c’est vite très frustrant de devoir tout recommencer. Bien sûr, le passage chez le vendeur permet d’acheter une nouvelle capacité ou une arme spéciale, mais le tour de la boutique est vite fait.

Sur le plan sonore, le jeu propose des musiques dans le style rétro 16 bits, c’est agréable à l’oreille et c’est suffisamment neutre pour ne pas rendre fou quand on recommence à zéro une énième fois. Le bestiaire est assez fourni, tout comme les niveaux qui changent aussi au fur et à mesure de l’ascension.

Il faut être particulièrement attentif aux décors, car certaines cases sont des pièges. De même certains ennemis laissent des traînées brumeuses qui sont des pièges. Certains totems lancent des piques ou des flammes sur les cases alentour et il faut éviter de se faire toucher, par contre, il faut s’aider de ces pièges pour détruire les ennemis qui se trouvent dans l’axe dudit piège.

Conclusion 5.2 /10 Evertried est un joli jeu de type pixel art avec des mécaniques simples, mais efficaces. Par contre, la mort définitive arrive bien trop souvent et l’exaspération pointe vite son nez tant le challenge est relevé, à la limite du masochisme. Les amateurs de Die & Retry apprécieront, mais les joueurs lambdas seront confrontés à trop de frustration pour prendre du plaisir. LES PLUS Un joli chara design

Un joli chara design Des musiques douces LES MOINS Une difficulté très relevée

Une difficulté très relevée Une mort permanente trop rapide

Une mort permanente trop rapide Pas de checkpoint Détail de la note Graphismes 0

Bande-son 0

Difficulté 0

Durée de vie 0

Fun 0