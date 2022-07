Bien qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une annonce officielle, Tactics Ogre : Reborn a fait l’objet de plusieurs leaks depuis que des rumeurs ont commencé à circuler en avril.

Aujourd’hui, une nouvelle fuite provenant du site de comparaison de prix pour la Playstation, PS Deals, semble confirmer la date de sortie du jeu et montre de nouvelles captures d’écran, que vous pouvez découvrir ci-dessous. Signalée par Gematsu, la fuite révèle que Tactics Ogre : Reborn sortira le 11 novembre. Bien que les informations divulguées jusqu’à présent ne concernent que la sortie du jeu sur Playstation, on garde un espoir raisonné d’un lancement sur Nintendo Switch. Gematsu précise que la fuite provient d’un site centré sur la PS, ce qui signifie que d’autres consoles pourraient être disponibles dès que Square-Enix décidera de faire une annonce officielle. La page PS Deals contient également la description suivante du jeu :

Tactics Ogre, joyau du genre du jeu de rôle tactique, renaît !

Basé sur la version 2010, le jeu présente des graphismes et un son améliorés, ainsi qu’un design de jeu actualisé, donnant vie à un nouveau Tactics Ogre qui reste fidèle à ses racines.

・Caractéristiques du jeu

– Un jeu de rôle tactique décrivant la lutte pour le contrôle des îles Valérianes.

– Vos choix affectent le déroulement de l’histoire, et même sa fin, avec un système de jeu qui permet plusieurs chemins dans le jeu et plusieurs fins. L’histoire se déroule à travers les yeux d’un jeune homme nommé Denam. Les décisions qu’il prend vont modifier le destin de ceux qui l’entourent et changer le cours de l’histoire de Valeria.

– Livrez des batailles tactiques acharnées sur des champs de bataille en trois dimensions. L’IA entièrement remaniée permet aux ennemis d’adapter leurs tactiques à la situation, offrant un système de combat qui vous fait toujours réfléchir et ne vieillit jamais.

– Le système de gestion des niveaux par classe utilisé dans Tactics Ogre (2010) a été remplacé par un système de gestion des niveaux unité par unité. Créez des combinaisons infinies de classes, d’équipement, de compétences et de magie.

– Profitez de nombreuses améliorations de la jouabilité, telles qu’un rythme de combat plus rapide, la sauvegarde automatique, et une refonte complète des commandes et de l’interface utilisateur pour rendre le jeu plus facile que jamais.

– Les détails inégalés des personnages et des décors du jeu original Tactics Ogre (1995) ont été minutieusement recréés en haute définition.

-Les cutscenes sont entièrement parlées en anglais et en japonais, et toutes les musiques ont été réenregistrées avec des performances live ! Les voix donnent une nouvelle vie aux motivations complexes des personnages qui composent les factions et les alliances politiques changeantes de cette histoire épique.

– Lorsque vous avancez suffisamment dans le jeu, vous débloquez le Tarot du Monde, qui vous permet de remonter le cours de l’histoire en gardant intact le pouvoir de vos forces, une fonction incroyablement utile dans un jeu où vos choix ont un impact considérable sur le déroulement de l’histoire. Si vous vous demandez à quoi aurait abouti un choix différent, vous pouvez maintenant le découvrir !

– Le retour en arrière ne se limite pas à l’histoire ; le Tarot Chariot vous permet de revenir en arrière jusqu’à un certain nombre de coups pendant la bataille. Dans un jeu de batailles tactiques où une seule erreur peut faire la différence entre la victoire et la défaite, vous pouvez jouer sans craindre de vous retrouver dans une impasse.