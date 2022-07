Quelle chic idée que de revêtir en ces temps de fête nationale, consacrant l’avènement de notre bonne vieille République, les riches atours d’une dauphine sur le point d’accéder au trône ! Hasard du calendrier, Long Live the Queen saura tout à la fois rasséréner royalistes patentés, qu’amateurs de visual novel (VN) et jeux de rôle en mal d’incarnation estivale. Gare, toutefois, à ce que ne s’abatte le couperet de la guillotine, de rigueur en cette saison.

Reine malgré soi

Nous voici donc les deux pieds dans les jolis souliers d’Élodie, héritant à tout juste quatorze ans du trône maternel sans jamais s’y être sérieusement préparée. Alors bien sûr, notre père, le bon roi, ne nous fera pas faux bond, mais comment concilier de front, le deuil d’une mère bien-aimée et les affaires politiques d’un pays ?

Ni une, ni deux, l’on se formera sur le tas en tâchant de gérer au mieux ses turpitudes, tourments adolescents, intrigues de cour et d’étiquette, coups bas et tentatives d’assassinat. La vie de palais, quoi. Beaucoup de blabla, de nombreux choix… Du VN pur jus, par chance intégralement traduit en français ! Aussi n’irons-nous plus avant dans le récit, cœur palpitant du titre.

Secrets d’Histoire

Pour autant, nous ne nous priverons pas de régaler curieux et voyeurs éhontés, des subtilités de l’emploi du temps de la Reine, et d’exposer publiquement son intimité. Encore plus fort que Stéphane Bern. Rien d’inhumain néanmoins, ces nouvelles responsabilités n’alourdissant qu’à la marge notre quotidien de princesse – bien qu’une couronne pèse son poids.

Afin d’intégrer le b.a.-ba de la parfaite souveraine, il nous faut malgré tout sélectionner les cours auxquels nous assisterons matin et après-midi, parmi lesquels figurent art oratoire, flatterie et bonnes manières, pratique d’un instrument et histoire du Royaume au rayon culturel, finances et stratégie des armées, ainsi que fauconnerie et maniement des armes au chapitre des activités manuelles. Une offre diversifiée, suffisamment généreuse pour mettre au point un build de compétences étoffées et complet. Mais nous en reparlerons.

En attendant, la petite vie d’Élodie suit son cours, Élodie ses cours, jusqu’à ce que rapidement, le week-end survienne, automatiquement. L’occasion d’avancer dans l’histoire principale, en déterminant notamment l’activité à laquelle consacrer nos deux jours de liberté. L’âme aventureuse, vadrouillerons-nous dans le château ou préférerons-nous, telle la pie pérorant, tailler une bavette avec la personne de notre choix ? Faire le mur, visiter les jardins ? Tâchez de varier les plaisirs d’un week-end à l’autre, car les semaines s’enchaînent ensuite jusqu’à ce que mort s’ensuive (ou toute autre forme de dénouement).

Queen RPG

Revenons-en cependant au build du personnage, que nous évoquions tantôt. Madame, en effet, a ses humeurs, consultables à tout moment au sein d’un tableau aéré, clair et intuitif. Peur, colère, tristesse, gaieté, détermination ou sentiment de solitude, chacun de ses états d’âme se voit affecter un nombre de cœurs qui évolue en permanence, augmente ou diminue selon les événements, la teneur de la semaine, le programme du week-end ; muser au potager vous comblera d’un bonheur quiet, tandis que filer en douce du palace dopera à coup sûr votre détermination, la sensation d’isolement s’accentuant

cependant dans les deux cas.

Ces paramètres influençant directement notre réussite scolaire, il convient de ne pas les négliger : la joie facilite par exemple l’apprentissage des bonnes mœurs, de l’éloquence ou de la complaisance. Au contraire, la colère et la force de caractère bénéficient aux stratégies de guerre, à l’économie aussi. Autant de domaines de compétence à développer ou non, en fonction de vos aspirations et de la narration, dont certains tronçons ne se révéleront qu’à la faveur de talents particuliers, à l’instar d’activités supplémentaires le week-end.

Inutile de préciser que là encore, le nombre conséquent d’orientations possibles profite à la rejouabilité, quoique l’histoire originelle demeure fondamentalement la même et le gameplay fatalement redondant, une fois connus la plupart des encarts textuels, et les embranchements scénaristiques susceptibles d’entraîner votre mort identifié. Nous le disions, du visual novel pure souche. À ce titre, la durée de vie d’une dizaine d’heures – comptez trois fois moins de temps sitôt le scénario assimilé – s’avère finalement assez raisonnable pour le genre et le prix de 9€99 hors promotion. Le tout entièrement jouable au tactile !

La beauté de la Reine

Ultime épreuve avant d’accéder au trône, l’examen minutieux des graphismes et l’écoute attentive de la bande-son : si cette dernière se passe de commentaires, relativement classique et conforme à l’esthétique du titre, ses quelques notes de piano, veloutées, suffisent à nous combler.

Quant aux premiers, dans la veine d’une majorité de VN, ils concentrent leurs efforts sur les protagonistes d’allure japonisante, flattant volontiers la rétine sans non plus faire office de vitrine technologique. À noter qu’au fil du temps, la garde-robe de sa Majesté s’enrichissant de nouvelles tenues, notre avatar se renouvelle visuellement. Que de vaines coquetteries, ma Reine !

Conclusion 7.3 /10 Visual novel plutôt très plaisant, Long Live the Queen associe à sa gestion de personnage, claire et concise, un scénario à embranchements multiples favorisant la rejouabilité. Fort d'une durée de vie convenable, à hauteur d'une dizaine d'heures de jeu et d'une traduction en français, le dernier-né de Hanako Games peut en outre se targuer d'une réalisation soignée, qui le rend d'autant plus charmant à parcourir. LES PLUS L'histoire se suit sans déplaisir…

