De Super Sprint à Gran Turismo 7 en passant par Mario Kart, les courses de voitures se présentent sous un grand nombre de formes différentes, mais le point commun pour trier les bonnes des moins bonnes, c’est leur capacité à garder le joueur pour en faire une petite dernière. Est-ce que Mechanic Battle a ce petit truc en plus qui nous fait relancer une “dernière” partie alors qu’il est déjà bien tard ? Réponse ici et maintenant.

J’appuie sur le starter, et voici que je quitte la Terre

Mechanic Battle tire ses origines directement de Super Sprint. Le jeu se joue en vue du dessus, et la caméra suit le circuit et non notre voiture. Cela veut dire qu’à certains moments, il faut rester très concentré pour tourner correctement. Il faut perpétuellement se visualiser au volant du véhicule, exactement comme dans Super Sprint ou Micro Machines.

Le menu du jeu est on ne peut plus classique. Achat de véhicules, achat de pièces détachées, achat d’améliorations sur trois niveaux : Street, Sport et Race. Bien sûr, le joueur commence avec un minuscule pécule, tout juste suffisant pour acheter un vieux tacot et tenter de gagner des courses pour amasser de l’argent et améliorer son monstre mécanique.

Les améliorations concernent évidemment le moteur et la nitro, mais aussi les suspensions, les pneus, les freins, le poids du véhicule et sur ce point particulier, il vaut mieux un véhicule lourd qui reste sur la route plutôt qu’un véhicule poids plume qui s’envole à chaque bosse. Il est à noter que l’on peut dépenser son argent en customisations visuelles : couleurs et dessins de toutes sortes sont disponibles. On trouve aussi des ailerons ou des jantes, qui hélas n’apportent rien sur la piste.

J’irai peut-être au paradis, mais dans un train d’enfer

Sur le plan des courses, Mechanic Battle est extrêmement classique aussi : des courses normales, des courses à élimination où le dernier concurrent est éliminé à chaque tour et un mode meilleur chrono dans lequel il faut faire le meilleur temps sur une piste. Le jeu est plutôt malin concernant les pistes, car si elles sont peu nombreuses, chacune propose plusieurs variations, permettant de faire des circuits plus ou moins longs et compliqués avec aussi bien sûr des circuits miroirs.

Les environnements proposés sont la montagne, les docks, l’aéroport, le front de mer, le village, ce qui apporte un peu de variété, même si on en fait vite le tour. L’avantage, c’est que l’on se retrouve très vite en terrain connu, et même si le jeu propose des circuits à l’envers, on se rappelle tel ou tel endroit difficile que l’on peut anticiper par la suite.

Graphiquement, le jeu est joli, les effets de montée et descente plutôt bien rendus et les environnements sont sympas. Sur le plan technique, le pilotage est très arcade et très fun. Le joueur s’habitue très vite à la maniabilité, même si les voitures sont très légères et décollent bien trop souvent. Il est possible de terminer le jeu avec l’un des premiers véhicules en vente s’il est suffisamment bien amélioré. C’est là le point noir du jeu, le tour en est vite fait, car après avoir fait les épreuves en mode amateur puis pro puis expert pour terminer, eh bien le jeu est fini. Autre petit bémol, le jeu propose une seule et unique musique, une sorte de blues rock typée sports mécaniques.

Conclusion 6 /10 Mechanic Battle est un bon petit jeu de courses qui, s'il se finit assez rapidement, n'en reste pas moins un petit plaisir coupable. Quoi de mieux que de customiser sa voiture pour gagner course après course sur des circuits que l'on reconnaît à chaque fois ? Les amateurs du genre vont se régaler, les autres peuvent toujours tenter l'expérience et se faire plaisir par petites sessions de jeu. LES PLUS Un jeu rapide et fun

Une grande gamme de customisation

Des circuits faciles à apprendre LES MOINS Se finit rapidement

Une seule musique

