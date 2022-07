Klonoa Phantasie Reverie Series est un remake des deux épisodes principaux de la série Klonoa. Ce n’est pas par hasard que le jeu est sorti vu qu’il s’agit des 25 ans de la série, et tant mieux, vu que l’épisode PS1 se vend à un prix affolant. Le jeu a été édité par Bandai NAMCO Entertainment, bien trop connu pour citer un seul titre, et développé par MONKEYCRAFT, qui est surtout connu pour des remakes comme Katamari Damacy Reroll. Klonoa : Door to Phantomile (PS1) a déjà été remasterisé sur Wii, et il n’a pas eu le succès escompté vu qu’il se revend encore assez cher aujourd’hui, alors que Klonoa 2 : Lunatea’s Veil (PS2) n’a jamais eu de version remasterisée jusqu’à aujourd’hui.

Un rêve qui rêve pour sauver les autres

Klonoa : Door to Phantomile. Un jeune habitant de Phantomile, du nom de Klonoa, récupère un jour un anneau avec une émeraude verte qui, une fois sorti du sol, fait apparaître un petit bonhomme bleu qui s’appelle Hew-Poe. Une relation amicale s’installe immédiatement entre Klonoa & Hew-Poe, mais les ténèbres semblent arriver, couvrant le ciel et laissant un mauvais présage. Mais il s’agissait d’un rêve… Finalement, Klonoa se lève et aperçoit un avion qui part s’écraser plus loin. Il décide de partir à l’aventure sur un coup de tête. Vous n’aurez que le début de l’histoire ; malgré tout, elle est un peu tirée par les cheveux et il arrive à plusieurs moments qu’elle semble assez incohérente. Heureusement, elle sera justifiée, et pour cela, il faudra finir le jeu.

Klonoa 2 : Lunatea’s Veil. Klonoa, après les événements du premier épisode, se retrouve dans un autre monde (Lunatea) et tombe inévitablement dans la mer. Des personnes inconnues souhaitent le repêcher pour récupérer son anneau, mais elles se sentent menacées par la présence de la prêtresse et décident d’observer au loin. Après être sauvé par Lolo la prêtresse et Popka l’animal, il se présente, et avant même d’avoir le temps de finir d’expliquer la situation, ils se font agresser par un monstre. Lolo fusionne avec l’anneau de Klonoa pour qu’il puisse se défendre et atteindre un endroit sûr. Après être en lieu sûr, ils parlent à Baguji le sage, qui explique qu’il faut faire sonner les quatre cloches dans les différents royaumes pour maintenir la paix dans le monde. Malheureusement, une cinquième cloche maléfique augmente l’apparition des monstres et provoque la maladie chez les prêtresses, sauf Lolo qui n’est qu’une apprentie. Baguji & Lolo demandent de l’aide à Klonoa pour maintenir la paix et il accepte, malgré qu’il soit encore confus sur sa propre situation. L’histoire est une continuation vu qu’on en apprend plus sur les origines de Klonoa, et elle est mieux amenée que le premier épisode. Mais il est nécessaire de faire l’épisode précédent pour comprendre tous ses aboutissements.

Utiliser autrui pour arriver à ses fins (gameplay)

La liste de mouvements est identique dans Klonoa 1 et 2. Si vous avez joué à l’un, vous saurez jouer à l’autre. Vous pourrez sauter et vous maintenir en l’air pendant quelques instants, attraper vos adversaires à l’aide de l’anneau qui vous permettra de faire un double saut en sacrifiant l’ennemi, ou de lancer l’ennemi dans la direction souhaitée. Il faut récupérer des cristaux appelés pierres des rêves, ça permettra d’obtenir une vie à son compteur lorsque l’on obtient 100 pierres, et aussi trouver les habitants du niveau enfermé dans des bulles.

Le jeu a un système de 2D-3D avec un premier plan (devant Klonoa), deuxième plan (où se trouve Klonoa), et le troisième plan (dans le décor) qui sera utilisé pour actionner des boutons, attaquer des ennemis en prévention, ou mettre de nombreux pièges en tous genres. La majorité du gameplay tournera autour de la capacité d’attraper les ennemis et les utiliser comme un double saut/objet à lancer, c’est simple et efficace.

Malgré l’aspect simple du gameplay d’attraper des ennemis, le jeu introduira suffisamment d’ennemis différents et un level design impeccable qui arriveront toujours à renouveler le gameplay de base.

Pour chaque monde, vous aurez deux niveaux avec un boss à la fin du deuxième niveau, même si Klonoa 2 diverge un peu tout en restant fidèle à cette méthode. Le level design est une master class avec ses allures de lignes droites, elles joueront constamment sur les différents plans, ce qui demandera de l’attention, tout en le rendant fluide à jouer.

Les boss ne sont pas très durs. Évidemment, le jeu a son lot de boss plus durs que d’autres, mais dans l’ensemble rien d’impossible. Comme pour tout dans ce jeu, il faudra trouver et lancer l’un des serviteurs du boss sur lui. La question n’est pas de savoir avec quoi il faut le battre, mais plutôt comment ? Par moment, il faudra éviter les attaques afin d’obtenir un péon à lancer, alors que pour un autre il faudra lancer l’ennemi en faisant un double saut. Encore une fois, ce n’est pas dur. C’est agréable de les affronter en trouvant leur point faible qui semblera plus ou moins évident.

Les grosses différences entre Klonoa 1 et 2

Klonoa 1 reste fidèle à ses mécaniques de base à quelques passages près, et il proposera des mécaniques uniques qui arriveront malheureusement tardivement dans la progression de l’aventure. En revanche, Klonoa 2 introduira rapidement le snowboard sur eau, accélérer, ralentir, et sauter. C’est tout ce qu’il y a savoir, il faudra encore une fois éviter ce qui nous arrive à la figure tout en récupérant les divers objets qui traînent. Klonoa 2 aura un ennemi qui permettra de voler pendant un certain temps, un ennemi qui vous enverra dans les airs, et des canons pour passer à diverses parties du niveau, ainsi que d’autres petits ajouts.

Klonoa 2, avec l’ajout de quelques ennemis « spéciaux » et de nouvelles phases de jeu, rend le tout plus dynamique montrant qu’il est une évolution du premier épisode.

Il y a un mode deux joueurs très limité puisqu’il permet seulement de faire un double saut à l’aide de votre ami, et c’est tout ce qu’il sera possible de faire…

Vous trouverez quelques options communes aux deux jeux, telles que désactiver le didacticiel, changer tous les boutons de votre manette, et aussi un mode filtres pixels pour donner un effet « retro », mais il est raté (il y a d’autres options, mais elles n’ont rien de spécial).

La musique et les graphismes sont fous

Les musiques sont incroyables, elles sont toutes assez relaxantes dans une grande partie des niveaux. Après, la musique en la présence des êtres les plus maléfiques rend extrêmement bien vu qu’elle est très oppressante, ce qui va très bien avec le character design des grands méchants de Klonoa 1 ou 2.

Les graphismes sont vraiment beaux, Klonoa était haut en couleur alors que l’épisode Wii ne l’avait pas fait. Ici, on a l’impression de jouer à l’opus original avec une mise à jour. La 2D-3D de Klonoa permettra de mettre des angles de caméra assez uniques, ça changera d’énormément de plateformers. Klonoa 2 exploitera le mieux la caméra en mettant de grands angles lors de chutes ou d’ascensions qui n’étaient probablement pas possibles pour le premier épisode à l’époque.

Le seul souci que vous pourrez noter vient des animations qui font un peu tache à quelques moments. Rien de bien grave, c’est juste qu’elles ne sont pas toutes travaillées comparées à d’autres.

C’est tellement bien que c’est déjà fini

Vous ne verrez pas le jeu durer, que ce soit le Klonoa 1 ou le 2, avec seulement 4h-5h pour finir un épisode, et encore 4h-5h pour finir l’autre. Évidemment, il est possible de faire le 100% qui demandera de récupérer 150 cristaux dans tous les niveaux, en plus de récupérer toutes les bulles où sont enfermés les habitants de chaque royaume. Le contenu supplémentaire permettra un défi de taille : en finissant le jeu, vous débloquerez plusieurs modes, dont le mode difficile qui rendra votre aventure adorable en un petit enfer de difficulté, ce qui relance l’intérêt du jeu.

Conclusion 9 /10 Klonoa Phantasie Reverie Series est un remaster pour célébrer les 25 ans de rêverie du chat noir aux allures spéciales, et c’est clairement mérité. L’histoire est vraiment cool, en plus il se passe des choses qui ne seront pas prononcées ici, il faut juste savoir que ce n’est pas fait au hasard et que le jeu vous envoie des indices pendant l’aventure. Le gameplay saura vous tenir en haleine constante et se renouveler avec la même formule, mais il sera aidé par un level design alliant simplicité et complexité qui fera le nécessaire pour rendre le tout dynamique (encore plus pour Klonoa 2). Les musiques sont un bijou sortant tout droit d’un rêve : non seulement elles correspondent à chaque niveau, mais elles sont agréables à écouter même si vous ne jouez pas. Les graphismes sont fous, ils respectent le jeu original en actualisant le tout, ça rend vraiment bien. L’animation est bien même si quelques animations sont questionnables. La durée de vie est courte, seulement 4h-5h pour chaque jeu, mais il y a de nouveaux modes et un 100% à faire, ce qui semble large pour les fans hardcores comme pour les néophytes. Finalement, c’est un jeu qui mérite largement sa place parmi les meilleurs plateformers existants. Malheureusement, la série est à un point mort depuis 2002 et il n’y a eu que des remasters depuis. Klonoa mérite d’avoir une suite, il y a tellement de potentiel encore inexploité, de lore et bien d’autres… LES PLUS L’histoire est vraiment prenante

L’histoire est vraiment prenante Le gameplay reste le même et pourtant il arrive à évoluer

Le gameplay reste le même et pourtant il arrive à évoluer La prise en main est facile

La prise en main est facile La musique est géniale

La musique est géniale Un mode de difficulté pour les débutants et les joueurs hardcores

Un mode de difficulté pour les débutants et les joueurs hardcores Les graphismes sont respectueux envers l’œuvre originale et beaux

Les graphismes sont respectueux envers l’œuvre originale et beaux Klonoa est entre le fait d’être cool et adorable

Klonoa est entre le fait d’être cool et adorable On dirait un jeu pour bisounours, mais c’est plus que ça

On dirait un jeu pour bisounours, mais c’est plus que ça Le jeu n’est pas si long, mais il peut l’être pour ceux qui le souhaitent LES MOINS Pas beaucoup de contenu véritablement nouveau (Nouveau Monde, nouvelle phase de gameplay)

Pas beaucoup de contenu véritablement nouveau (Nouveau Monde, nouvelle phase de gameplay) Mode deux joueurs extrêmement limité

Mode deux joueurs extrêmement limité Quelques animations semblent faites à la va-vite

Quelques animations semblent faites à la va-vite Le jeu lague légèrement s’il y a énormément d’objets et d’ennemis affichés

Le jeu lague légèrement s’il y a énormément d’objets et d’ennemis affichés Les DLC sont des costumes… Détail de la note Histoire 0

Gameplay 0

Musiques 0

Durée de vie 0

Remaster 0