On ajoute une nouvelle croix au classement des les nombreux retards qu’a connus Toy Soldiers HD depuis que le jeu a été annoncé.

Initialement, le lancement était prévu pour le printemps 2020, mais il a été reporté à 2021. Puis, alors qu’il était prévu pour août dernier, le jeu a été repoussé au 9 septembre 2021. Après avoir reçu une nouvelle date le 30 septembre, Accelerate Games a retardé indéfiniment la version Nintendo Switch. Toy Soldiers HD a reçu une nouvelle date de sortie en août sur Nintendo Switch plus tôt ce mois-ci et nous espérions que ce serait la fin des retards. Mais …

Nous avons le regret de vous informer que nous devons reporter la sortie de Toy Soldiers HD sur Nintendo Switch pour un peu plus longtemps.

Bien que nous ayons passé des tests d’assurance qualité approfondis, il a été découvert que le logiciel du jeu ne communique pas correctement avec la version grand public de la console lorsqu’il est en mode multijoueur.

Nos partenaires collaborent avec nous pour mettre en place rapidement une solution. Collectivement, nous voulons tous que vous puissiez profiter pleinement de l’expérience Toy Soldiers HD. Que ce soit en mode solo ou multijoueur, nous voulons que vous puissiez découvrir le gameplay hybride FPS tower defense du jeu. Arpentez le champ de bataille, placez soigneusement vos unités avant l’arrivée de la première vague d’attaquants, puis plongez directement dans l’action et contrôlez les mitrailleuses, l’artillerie, les mortiers, les lance-flammes et bien plus encore.

Nous sommes impatients de vous voir prendre les airs et faire pleuvoir le feu depuis le ciel, abattre les bombardiers ennemis ou gagner votre victoire dans des combats aériens passionnants en pilotant les premières machines de guerre aéroportées. Contrôlez de redoutables véhicules blindés et des chars à la puissance de feu explosive pour gagner la guerre et gagner des améliorations pour la prochaine bataille palpitante sur le chemin de la victoire !

Nous vous tiendrons au courant et nous avons hâte de sortir le jeu bientôt.