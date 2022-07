Les résultats du programme spécial Atlus Survey 2022 sont sortis.

L’enquête demandait aux fans d’Atlus de lister les jeux et séries qu’ils aimeraient le plus voir revenir via un remake ou une remasterisation avec des visuels et des contrôles améliorés, etc.

Le remake ou remaster le plus souhaité par les fans est un remaster de Persona 3, suivi de Persona 2 : Innocent Sin et Persona 2 : Eternal Punishment. Voici le top 10 des jeux les plus votés :

Persona 3 (P3 / P3FES / P3P) (78.9%) Persona 2: Innocent Sin / Persona 2: Eternal Punishment (78.9%) Revelations: Persona (76.3%) Persona 4 (P4G) (74.8%) Devil Summoner: Raidou Kuzunoha series (72.1%) Devil Summoner: Soul Hackers (69.5%) Shin Megami Tensei IV: Apocalypse (66.7%) Shin Megami Tensei IV (65.3%) Digital Devil Saga: Avatar Tuner series (62.4%) Etrian Odyssey series (58%)