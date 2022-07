Nintendo lance les promotions d’été via l’eShop Nintendo Switch.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. L’ensemble des promotions ci-dessous sont disponibles sur l’eShop US. Le soldes sur l’eShop de la console hybride seront en vigueur jusqu’au 7 août à 23 h 59 PT / 8 août à 2 h 59 ET.

– 1-2 Switch – $34.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Among Us – $3.50 (prix de base avant promotion: $5.00)

– Boomerang Fu – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Borderlands: The Handsome Collection – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Civilization VI Platinum Edition – $14.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Dead by Daylight – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Diablo II: Resurrected – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Disney Tsum Tsum Festival – $17.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Doom Eternal – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Enter the Gungeon – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Good Job! – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Go Vacation – $34.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Hot Wheels Unleashed Ultimate Stunt Edition – $35.99 (prix de base avant promotion: $89.99)

– Hyrule Warriors: Age of Calamity – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Hyrule Warriors: Definitive Edition – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Just Dance 2022 – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $44.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Minecraft Dungeons – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $30.59 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– My Hero One’s Justice 2 Deluxe Edition – $19.99 (prix de base avant promotion: $79.99)

– NBA 2K22 – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Persona 4 Arena Ultimax – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Phogs! – $17.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.94 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Shovel Knight Pocket Dungeon – $16.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Snipperclips – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Sonic Mania – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Soundfall – $22.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Spiritfarer – $9.89 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Star Wars Episode I: Racer – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Streets of Rage 4 – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Super Mario Party – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Super Meat Boy – $5.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $25.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Tetris Effect: Connected – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– The Jackbox Party Pack 8 – $19.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $20.00 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Windjammers 2 – $15.99 (prix de base avant promotion: $19.99)