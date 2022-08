Au fil des années, de plus en plus de ces services sont supprimés sur Wii U et Nintendo 3DS, obligeant les utilisateurs à se tourner vers des plateformes plus modernes (comme la Nintendo Switch).

Crunchyroll est l’un d’entre eux : à partir du 29 août 2022, les utilisateurs de la Wii U ne pourront plus utiliser l’application officielle pour regarder leurs anime préférés sur la console. De plus, l’email envoyé aux abonnés explique qu’elle sera déréférencée du Nintendo eShop le même jour, bien qu’il semble que l’application ne soit déjà plus disponible via l’eShop web (voir plus bas).

NicoNico se retire aussi. L’application a été lancée sur Nintendo 3DS en 2014 au Japon. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et Dwango a annoncé l’arrêt du service sur Nintendo 3DS en mars prochain. À partir du 31 mars 2023, l’application NicoNico sur Nintendo 3DS cessera de fonctionner et ne sera plus disponible en téléchargement (en raison de l’arrêt du Nintendo eShop par Nintendo le même jour). Avant cela, la vente de tickets premium NicoNico sur le Nintendo eShop de la Nintendo 3DS prendra fin le 12 septembre. Et pour finir, YouTube. L’application n’est plus disponible au téléchargement sur la Wii U, mais si vous l’avez déjà téléchargée sur votre console, vous pouvez continuer à l’utiliser jusqu’en octobre.

Si vous souhaitez continuer à utiliser Crunchyroll, YouTube et/ou NicoNico sur une console de jeu, vous pouvez télécharger la version Nintendo Switch des applications sur le Nintendo eShop (NicoNico n’est disponible qu’uniquement au Japon).