Yuke’s travaille sur AEW : Fight Forever, un jeu de catch, depuis la fin de l’année 2020. Il semble qu’une version Nintendo Switch pourrait être dans les cartons.

Un listing pour AEW : Fight Forever a fait surface sur Amazon UK qui indique une date de sortie provisoire le 31 décembre et THQ Nordic comme éditeur, ce dernier ayant été confirmé il y a quelques semaines seulement. Le fait qu’Amazon UK ait ouvert une page pour AEW : Fight Forever est certainement encourageant, mais gardez à l’esprit que jusqu’à présent aucune annonce officielle n’a été faite.

AEW : Fight Forever proposera « quelques-unes des plus grandes légendes à monter sur le ring, ainsi qu’une écurie de tout nouveaux talents AEW de haut vol ». Parmi les fonctionnalités, citons le catch coopératif en ligne avec Fight Forever et les matchs en Tag Team, un mode carrière, la personnalisation, et bien plus encore.