Amis gamers !!! Toi qui rêvais et attendais avec impatience un jeu Superman ou Batman sur la belle Switch, et pourquoi pas même le portage de la trilogie Arkham, sois ravi, car cette attente et ce rêve est enfin réalisé. Enfin, ça, c’est ce qu’on espérait dans nos rêves les plus fous. Car oui, amis gamers, ouvre grand tes yeux et prépare-toi à pleurer, car la seule chose que va nous offrir la Warner et DC ce sera les aventures de Krypto le superchien dans un jeu qui ressemblera plus à Superman 64 qu’autre chose. Au moins, nos chères petites blondes seront ravies de retrouver leur personnage préféré dans un jeu mettant en scène les superhéros canins les plus célèbres actuellement du cinéma. Ne perdons pas plus de temps, enfilons nos super collants, notre cape et partons à la découverte de Metropolis et au passage n’oublions pas nos croquettes.

Une histoire qui manque de crocs

Tout le monde connaît Superman, mais est-ce que vous connaissiez Krypto le superchien. Oui et non et puis à vrai dire on s’en fout un peu, car même en étant lecteur assidu de comics ou amateurs du dessin animé venant de sortir sur les grands écrans, il est fort à parier que vous ne trouviez pas du tout votre compte dans la simili adaptation vidéoludique du film d’animation. Mais bon pour les plus téméraires, voici en gros le pitch du jeu. Lex Luthor le terrible méchant multimilliardaire se pavane dans une armure digne de Buzz l’éclair. Son nouveau plan terriblement perfide va consister à capturer tous les animaux errants ou abandonnés afin de les enfermer dans un zoo, pour établir ce plan infernal il fera appel à une armée de robots qui mettront à feu et à sang la ville de Métropolis.

Face à ce terrible affront, la SPA monte au front et fait appel au plus grand des superhéros, la Pat Patrouille !! Euh, non mauvais jeu / univers, mais on ne dirait pas non à un univers partagé, l’Animal Cinematic Universe. Bon, allez, restons sérieux un moment et revenons à nos super cabots tout de collants vêtus. Qui dit Lex Luthor, dit Metropolis, et donc, par conséquent, Superman. Mais alors ou est-il ce salopiaud !!! Ben à vrai dire, on ne sait pas vraiment et encore une fois on s’en fout, car de toute façon, rien n’est vraiment expliqué dans ce jeu. Le seul élément important, c’est qu’on incarnera ici son fidèle ami à poil, Krypto accompagné de son ami Ace, un Batman version chien. Voilà, fin du scénario. Ah et bien sûr, aucune cinématique pour venir accompagner tout cela, non juste des textes qui, au cas où, pour les personnes ne sachant pas lire, sont entièrement doublés en français. D’ailleurs, on se demande encore où ont été pêchés les doubleurs, car ces derniers ne savent apparemment pas eux-mêmes lire un putain de texte. Non seulement nous avons un doublage horrible qui ne fait que dire une version alternative du texte, mais en plus de ça on a juste l’impression d’avoir une seule et unique personne qui change juste sa tonalité de voix et surtout qui nous lit purement et simplement un morceau de papier posé sous ses yeux. Bref, le scénario de ce jeu nous est servi comme un morceau de merde sur un plateau, c’est présentable, mais absolument dégueulasse.

Krypto 64

Avoir un scénario insignifiant à se mettre sous la dent n’est pas suffisant pour nous. Non nous sommes professionnels jusqu’au bout et laissons encore une chance au jeu, après tout si le scénario d’un jeu faisait tout le game, alors les bons jeux se compteraient sur une seule main. Allez revenons à nos moutons, ou plutôt le cas échéant à nos toutous. Nos amis à poils, dotés de super pouvoirs, vont donc devoir sauver leurs pauvres amis animaux d’un terrible zoo. Dès le lancement du jeu, nous aurons un écran d’accueil avec une carte de Metropolis. Cette carte sera divisée en trois zones, pour chaque zone de cette carte, nous aurons 5 niveaux de jeu, pour donc un total de 15 niveaux. Ces fameux niveaux prendront place dans la ville et notre héros canin survolera les rues à la façon d’un superman en canardant de son rayon laser tout ce qui bouge et qui semble vilain. Sur ce point-là, le jeu nous offre ce que l’on veut de l’action. On contrôle au choix Krypto ou bien son pote Ace, hormis le côté esthétique de la chose, et encore un chien reste un chien, il n’y a pas grand-chose qui va changer par rapport à ce choix. Nous contrôlons toujours un super chien dans un environnement 3D, qui utilisera son rayon laser pour détruire les ennemis face à lui et les ballons gonflables de Lex nous faisant décidément vraiment penser à un gros Buzz L’Eclair.

Le gameplay est clair, simple et rapide à prendre en main, on avance, on tire, on évite les obstacles et on utilise nos attaques spéciales. Késako de ses attaques spéciales ? Lorsque nous allons choisir entre nos 2 personnages, nous aurons aussi le choix entre 3 pouvoirs. Ses pouvoirs seront là déjà pour nous conférer au choix un petit bonus d’attaque, de vitesse ou bien de protection. Dans un 2ème temps, ils seront là aussi pour mettre en scène les compagnons de route de nos héros, un Green Lantern, un Flash et une Wonder Woman, le tout en version animale bien entendu. Bon, passons les détails, car franchement il n’y a rien de vraiment folichon à se mettre sous la dent. Ses fameux pouvoirs seront bien sûr à débloquer et pour cela rien de plus simple, il suffira de terminer une zone afin de débloquer le pouvoir suivant. Pour résumer, le jeu n’est qu’un simple gros couloir s’étalant sur 15 niveaux durant chacun un peu moins de 10 min, oui le jeu ne durera seulement que 2 h, c’est court, terriblement court pour un jeu tout de même vendu à 40€. Oui, osons le dire, on se fout littéralement de notre gueule, bien sûr, le jeu est avant fait pour des gamins, mais sortir un jeu avec cette si courte durée de vie de nos jours est un véritable sacrilège. Cette durée de vie très courte peut encore être augmentée, un minimum pour les joueurs n’étant pas vraiment à l’aise dans ce genre de gameplay ou pour qui le jeu présenterait un niveau de difficulté un poil trop élevé. Bon pour notre part, nous avons terminé le jeu en 2 h, et cela en perdant seulement 3 fois au cours de tout le jeu.

SPA bonjour

Le jeu essaie d’être bon en nous promettant plein de belles choses, notamment le fait de pouvoir améliorer les pouvoirs et la santé de nos héros grâce à des points de compétences. Là aussi, on ne va pas le cacher, c’est une belle arnaque, chaque point de compétence se gagnera à la fin de chaque niveau, ce qui fait donc qu’en seulement 2 h nous avons déjà complété entièrement les arbres de compétences de nos personnages.

Mis à part cette belle arnaque, nous aurons aussi bien sûr un mode de jeu ou nous devrons nous occuper des animaux errants qu’on aura sauvés sur notre route. Dans les faits, ce mode de jeu se présente en une sorte de deck de carte dans lequel nous aurons une partie pour les animaux et une autre pour les humains souhaitant adopter ces adorables petits bestiaux. Pour ce faire, nous devrons déjà nourrir ou jouer avec les petites bêtes abandonnées. Pour cela il suffira juste de sélectionner parmi 3 choix, un objet. Si au départ, on a vraiment pris le temps de s’y intéresser, on a vite découvert que peu importe le choix que l’on faisait, au final, ça ne changeait rien du tout, une barre de bonheur se matérialise et une fois remplie, l’animal est apte pour l’adoption.

Bon, comment se passe cette fameuse adoption. Ben là encore, ce sera à peu près la même chose que remplir la jauge de bonheur de notre animal, il suffira juste de trouver parmi une petite sélection le bon personnage qui saura bien s’occuper de l’animal. Mais encore une fois, bien qu’au départ nous prenions le temps et le soin de lire attentivement les descriptions de chaque personnage, on s’est vite rendu compte que peu importe le choix, l’adoption était acceptée et l’adopté comme l’adoptant était heureux. Mais au final, que nous rapporte tout cela ? Ben ce n’est encore la question que l’on se pose, car hormis gonfler très artificiellement la durée de vie, cela ne rapporte aucun bonus voir même rien du tout. Certes, on remplit bien une jauge à chaque adoption réussie, mais une fois celle-ci remplie au maximum, ça ne bouge plus et on peut continuer encore et encore le même schéma pour faire adopter les animaux.

Bref c’est inutilement long, c’est chiant et en plus de cela ça ne sert à rien. Seul point positif dans ce mode de jeu, ben au moins c’est beau, les cartes ont un très beau rendu et cela contraste fatalement avec tout le reste du jeu.

Bordel, mais mes croquettes sont dégueulasses !!

Passons à la dernière étape, les graphismes et la bande-son. Pour la partie des graphismes, seul le mode de jeu adoption s’en sort avec les honneurs, car pour le reste, le jeu est moche. Attention, le jeu n’est pas buggé ni floue ou baveux, non c’est simplement moche, car le jeu n’a aucune véritable direction artistique. Le jeu entier se contente simplement de nous faire traverser inlassablement 15 niveaux en nous faisant croire que les décors changent un minimum, mais nous ne sommes pas dupes. Nous traversons vraiment 15 grands couloirs totalement identiques et manquants cruellement de charme.

Que dire aussi des ennemis qui arrivent à peine à se renouveler tout au long des 15 niveaux. Finalement seuls les 3 boss concluant les 3 zones seront un poil différents du reste et encore. Pour la partie audio, ben franchement ce n’est pas mieux, en fait c’est même pire. Si on a déjà évoqué le fait que les textes sont doublés par une personne ne sachant apparemment pas lire ou retranscrire des émotions et tonalités, on peut aussi ajouter aux délits, le fait que notre héros ne connaît que 3 ou 4 répliques et nous les rabâchées toutes les 2 min. À la longue, on a qu’une seule envie, c’est de couper carrément le son, d’autant plus que les musiques, enfin on pense qu’il y en a plusieurs, nous ne sommes pas vraiment sûrs étant donné que cette dernière semble se répéter inlassablement.

Conclusion 4 /10 DC Krypto super-chien est une bien belle arnaque. Si éventuellement le jeu peut, peut être plaire aux plus jeunes, il possède tout de même énormément de défauts. À commencer par son scénario tenant sur une feuille de PQ, ses doublages terriblement mal interprétés, les 3 répliques qui se répètent toutes les 2 min, sa musique se répétant tellement qu'on ne sait même pas s' il y en a plusieurs, ainsi que ses niveaux et ennemis se ressemblant tous. Ajoutez en plus à tout cela une durée de vie extrêmement courte, 2 h, une difficulté carrément absente et nous avons le combo fatal d'une adaptation vidéoludique fainéante.

