Descendez du train et démarrez votre nouvelle vie à Hokko ! Reprenez le vieil atelier et faites preuve de créativité : utilisez les matériaux que vous fabriquez afin de créer de nombreux objets ! Avec une totale liberté créative, quel type de village allez-vous bâtir ?

Team17 et Wonderscope Games ont annoncé aujourd’hui que la simulation de vie communautaire Hokko Life sera lancée le 27 septembre 2022, et arrivera sur Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4 en même temps que la version PC précédemment annoncée. Lancé sur Steam Early Access en juin dernier, Hokko Life invite les joueurs à personnaliser et à cultiver leur propre communauté chaleureuse, avec des mini-jeux, des villageois sympathiques et un outil de conception complexe, tous réunis pour créer un environnement charmant sur lequel les joueurs pourront apposer leur propre empreinte. Des éditions physiques de Hokko Life seront également disponibles au lancement pour la Nintendo Switch, la Xbox One et la PlayStation 4.

Hokko Life est un jeu de simulation de communauté chaleureux et débordant de créativité. Prenez le train en direction de la ville de Hokko, et installez-vous dans votre nouvelle maison ! Ce village silencieux a besoin de vous pour devenir une charmante ville bucolique appréciée de tous. À l’aide de votre marteau et d’un peu de peinture, c’est à vous de créer, construire et décorer les maisons de tous vos nouveaux amis ! Faites preuve de créativité !

Installez-vous dans le vieil atelier poussiéreux, et laissez parlez l’artiste qui sommeille en vous ! Fabriquez des matériaux et combinez-les comme vous le désirez pour créer de nouveaux meubles et objets incroyables pour votre ville. Collectionnez les fleurs, mélangez des peintures et utilisez-les pour créer des papiers peints, des sols et même des vêtements ! Allez-vous créer une collection de meubles au style industriel très urbain, ou un ensemble de papiers peints fleuris aux couleurs vives ? Avec l’atelier à votre entière disposition, vous serez libre de créer un village dont vos habitants seront fiers.

FABRIQUEZ : Rendez-vous dans la forêt ou la mine abandonnée pour scier, miner et creuser afin de trouver des ressources. Ramenez vos trouvailles en ville pour fabriquer des matériaux que vous pourrez utiliser pour vos propres créations.

Rendez-vous dans la forêt ou la mine abandonnée pour scier, miner et creuser afin de trouver des ressources. Ramenez vos trouvailles en ville pour fabriquer des matériaux que vous pourrez utiliser pour vos propres créations. CRÉEZ : Rassemblez vos matériaux et rendez-vous dans l'atelier pour donner votre touche personnelle à tous les objets du jeu. Utilisez la table de création pour fabriquer vos propres meubles, combinant différentes formes et divers matériaux à l'aide d'un éditeur simple mais complet.

PEIGNEZ : Sortez vos tabliers, dégainez vos pinceaux, et faites vibrer les couleurs. Vous pouvez créer des papiers peints, des sols, et même des T-shirts pour les villageois et vous-même. Diffusez vos designs uniques à travers toute la ville !

CONSTRUISEZ : Avec l'aide du constructeur de la ville, commencez à développer la ville. Placez les bâtiments où vous le souhaitez, et préparez-vous à accueillir de nouveaux villageois.

DÉCOREZ : Personnalisez l'intérieur et l'extérieur de chaque maison, choisissez des styles et placez vos meubles pour créer une maison que vos nouveaux amis vont adorer.

PÊCHEZ : Passez une matinée apaisante aux divers coins de pêche du monde de Hokko, et remplissez votre collection de poissons. Ces derniers ont des habitudes uniques : il vous faudra varier vos approches, car chaque poisson sera un nouveau défi.

CHASSEZ LES INSECTES : De nombreux insectes volent aux quatre coins du monde de Hokko, n'attendant que d'être attrapés pour enrichir votre collection. Gardez l'œil ouvert : qui sait quelle trouvaille pourrait se cacher dans ce buisson !