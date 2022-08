D’après les dernières données de GfK, Xenoblade Chronicles 3 a connu le plus grand lancement de la série au Royaume-Uni jusqu’à présent. Le jeu a pris la place du dernier détenteur du record, Xenoblade Chronicles 2. Xenoblade Chronicles : Definitive Edition suit en troisième position.

Vous pouvez consulter le classement complet plus bas. Notez que toutes les données sont basées sur les ventes physiques et que Xenosaga Episode 2 a également été pris en compte.

Xenoblade Chronicles 3 a connu le cinquième plus grand lancement au Royaume-Uni cette année, derrière Pokemon Legends : Arceus, Nintendo Switch Sports, LEGO Star Wars : Skywalker Saga, et Kirby and the Forgotten Land. Cependant, il devance Mario Strikers : Battle League, qui est sixième. Par ailleurs, gardez à nouveau à l’esprit que ces classements sont basés strictement sur les ventes physiques, les téléchargements sur l’eShop ne sont donc pas inclus.

Le classement :

1. Xenoblade Chronicles 3

2. Xenoblade Chronicles 2

3. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

4. Xenoblade Chronicles X

5. Xenoblade Chronicles (Wii)

6. Xenoblade Chronicles (New 3DS)

7. Xenosaga Episode 2

8. Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country