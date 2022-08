Même si certains d’entre vous sont en train d’arpenter les grandes étendues d’Aionios, d’autres attendent début septembre pour la rentrée des classes et retrouver les copains/copines pour du peinturlurage en règle avec Splatoon 3…

On devrait très certainement en apprendre un peu plus sur le jeu vers les deux dernières semaines d’août (peut-être un direct de présentation façon Xenoblade 3)… Toujours est-il que nous apprenons via le compte Twitter Allemand de Nintendo que la nouvelle itération du jeu devrait proposer son lot de nouveautés ! Districts, Arênes, Armes (qu’on a déjà pu voir), équipements mais aussi… nouveaux modes !

On vous laisse le tweet en question juste là:

Am 9. September erscheint der dritte Teil der Splatoon-Reihe für Nintendo Switch! Welchen Teil habt ihr bereits gespielt? Oder wird dies euer erstes Splatoon-Erlebnis sein? pic.twitter.com/E4UM2SP9zW — Nintendo DE (@NintendoDE) August 2, 2022

Quid de ces nouveaux modes ? Pour le moment on l’ignore, probablement des variantes au niveau des modes en ligne… Qu’en pensez-vous ?

Splatoon 3 sortira le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch. Les Inklings et les Octalings vont pouvoir disputer des matchs hauts en couleur aussi bien à Cité-Clabousse qu’à travers la Contrée Clabousse et découvrir de nouvelles fonctionnalités, des armes inédites ainsi que les derniers équipements à la mode.