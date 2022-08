C’est désormais une de leurs (bonnes) habitudes, les équipes de Digital Foundry se plaise à analyser sous tous les angles, les « gros » titres qui sont portés sur Nintendo Switch. En l’occurence c’est Bright Memory Infinite qui est passé sous leur regard affuté…

On parle de « Gros Titre », mais Bright Memory Infinite tient plus du jeu indépendant « de luxe ». En effet le titre est l’oeuvre d’un développeur Chinois, FQYD-Studio, derrrière lequel se cache en fait un seul et unique personne ! La grosse particularité du titre étant son côté « vitrine technologique », le jeu ayant la particularité d’utiliser toutes les technologies récentes (120 FPS, Ray-Tracing, etc…) Bien évidemment, ne vous attendez pas à retrouver la même chose sur Nintendo Switch ! Mais il s’avère que le portage sur notre console hybride préférée est loin d’être un échec…

Nous vous proposons un résumé en Français de leur remarques (vous pouvez visionner la vidéo en Anglais à la fin de cet article)

Le Ray Tracing n’est pas présent sur Nintendo Switch (on s’en doutait).

Il est possible de régler l’effet de flou.

Le jeu est annoncé à 1080p en docké et 720p en portable, dans la réalité c’est un peu moins.

La version Switch s’avère fascinante d’un point de vue effet visuel, il y a eu des concessions visuelles (inévitables) pour faire tourner corectement le jeu sur la console de Nintendo, mais pour autant le jeu reste plutôt agréable à l’oeil.

Les effets de profondeur de champs, les effets de lumière sont absents de la version Nintendo Switch.

Les textures sont beaucop plus simples et à une résolution inférieure, mais le jeu conserve son identité visuelle et tourne autour de 30 fps.

La version Nintendo Switch est comparable à une version PC avec tous les effets au « minimum du minimum ».

Le jeu reste néanmoins impressionant et jouable que ce soit en mode docké ou portable.

Au final, Digital Foundry est plutôt impressioné par ce portage, compte-tenu des limitations matérielles de la console… !

Avez-vous eu l’occasion d’essayer ce jeu sur votre Nintendo Switch ? Qu’en avez-vous pensé ?