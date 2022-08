Il s’agit du nouveau titre disponible dans le cadre de la gamme NeoGeo Pocket Color sur la console, le jeu étant à 7€99 (le jeu est disponible dès maintenant sur l’eShop US, il sera surement présent demain sur l’eShop en Europe vers 15H). Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.Mega Man Battle & Fighters, qui a fait ses débuts en 2000, comprend des versions portables des jeux de combat d’arcade Mega Man : The Power Battle et Mega Man 2 : The Power Fighters.

Mega Man Battle & Fighters comprend deux titres arrangés pour le NeoGeo Pocket Color : Mega Man : The Power Battle et Mega Man 2 : The Power Fighters.

– Mega Man Battle & Fighters est maintenant disponible via la sélection NeoGeo Pocket Color ! Vous pouvez également incarner différents personnages : Proto Man, Bass et Duo, chacun ayant son propre style de jeu. Préparez votre buster et plongez dans le monde de Mega Man !

– Passez directement à l’action en affrontant les boss des jeux Mega Man 1 à 7 ! Battez un total de 40 boss et mettez un terme aux plans du Dr Wily pour dominer le monde !

– Les données des personnages peuvent être obtenues aléatoirement en battant les ennemis ! Partez et collectez les 36 types pour remplir votre propre base de données personnelle !

*Ce produit contient uniquement la version japonaise.

*Les fonctions de commerce ont été désactivées.

*Le manuel inclus dans le jeu provient de l’édition NeoGeo Pocket Color. Par conséquent, certaines des commandes peuvent varier sur Nintendo Switch.