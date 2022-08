Après Uzui Tengen, le pillier du son c’est au tour de Nezuko dans sa forme démoiniaque avancée de se dévoiler en vidéo…

Ce nouveau personnage sera disponible via un DLC (payant) pour le jeu Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles, d’ici la fin du mois…

On vous laisse découvrir la jeune soeur de Tanjiro, aux coups de pieds dévastateurs !

