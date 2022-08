Il y a un peu plus d’un an Capcom nous proposait de renouer avec les joies de l’arcade sur sa Nintendo Switch via une grosse compilation d’une trentaine de jeux. La liste des jeux disponible dans cette 1ere édition était déjà sacrément bien fournie, mais pourtant il manquait encore pas mal de jeux du catalogue Capcom, à tel point que l’on se disait qu’ils les gardaient sous le coude pour une prochaine sortie. Aujourd’hui c’est chose faite avec une seconde itération de leurs salles d’arcade virtuelles avec encore une fois pas moins de 30 jeux. Bien qu’habitué des grosses compilations de Capcom, que nous vaut donc ce retour sur les bonnes vieilles bornes.

Hadôken encore et encore + +

Comme à son habitude lorsque Capcom nous sert une compilation de ses titres cultes, nous n’échappons pas à une énième version de leurs jeux Street Fighter avec pas moins de 7 jeux de cette licence désormais plus que culte et essorée sur tous les supports connus. Bien que nous soyons très heureux d’avoir une trentaine de jeux à notre disposition, il est tout de même très dommage d’avoir une fois de plus les Street Fighter de proposés, d’autant plus que ces jeux-là ont déjà eu une compilation rien qu’à eux. Enfin, nous n’allons pas non plus pleurer sur cette compil, car elle nous offre tout de même d’autres titres que les joueurs avaient déjà réclamés par le passé pour la précédente compil.

Ainsi nous avons tout de même le droit ici à 2 titres Darkstalkers, 2 Mega Man ou encore Knights of the round. Capcom est devenu maître en la matière pour nous pondre toutes sortes de compilations de leurs anciennes gloires passées et encore une fois nous sommes bien gâtés. Certes, il y à encore et toujours des manquant tel que Marvel VS Capcom pour ne citer que celui-ci, mais nous avons déjà de quoi nous occuper pour un bon moment.

L’arcade dans la poche

Tout comme la 1ere compilation, celle-ci remplit parfaitement son rôle c’est-à-dire nous divertir en nous servant sur un plateau d’argent les jeux arcades dans leur plus simple appareil. Tout comme précédemment, les jeux seront présentés sur des bornes d’arcade 3D. Il sera nécessaire d’insérer virtuellement des crédits afin de pouvoir jouer, cela renforce quelque peu l’immersion, mais on ne joue pas à Arcade 2nd Stadium seulement pour ressentir l’immense plaisir d’être dans une salle d’arcade. Non, on y joue aussi par nostalgie ou même pour la découverte de ces titres emblématiques qui ont su marquer leur époque.

Pour nous aider dans ces découvertes ou redécouverte pour d’autres, plusieurs options de confort de jeu nous sont proposées. Ainsi nous aurons l’inévitable fonction de retour en arrière, mais aussi celle de ralentir ou accélérer le temps, plutôt pratique pour éviter des game over stupides ou simplement pour speedruner un titre. Nous aurons aussi la possibilité de baisser ou augmenter les attaques ennemies, la fréquence de ces derniers ou encore le nombre de vies, bref tout est fait pour nous permettre de passer un bon moment. Hormis toutes ces petites fonctions de confort très appréciables, nous aurons aussi des défis ou bien modes de jeu pour la plupart des titres. Nous aurons donc le défi score, le défi chrono ainsi que le défi spécial. Ces défis très classiques permettent au moins de récolter des points. Ces fameux points, au final, tout comme en salle d’arcade serviront à servir notre égo en tentant d’afficher le plus gros score sur les tableaux d’affichage. Enfin pour finir divers petits succès sont à débloquer. Gros bémol cependant dans cette belle grosse compilation, il manque encore et toujours des bonus à débloquer tels que de simples petits artworks.

Niveau graphisme et bande-son, on s’en sort très bien. En même temps, il est assez difficile de se louper sur ces points là quand on propose une compilation de jeux rétro. Néanmoins, il est quand même bon de noter que le soft nous propose de petits filtres graphiques très sympathiques afin de pouvoir jouer à sa convenance.

Conclusion 6.6 /10 Capcom Arcade 2nd Stadium est une fois de plus une très bonne compilation des hits d’antan de l’éditeur. Toutefois, bien que des titres réclamés auparavant soient enfin présents, il est dommage que d’autres manquent encore à l’appel. Même constat pour les Street Fighter qui sont encore une fois présents en surnombre. LES PLUS On kiffe le rétro

