Manchester, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 4 août 2022 : Merge Games, No More Robots, le développeur Springloaded et Just For Games sont ravis d’annoncer que le jeu de gestion en pixel-art Let’s Build a Zoo sortira en édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X le 23 septembre 2022.

Votre zoo, vos règles. Créez tout, laissez libre court à votre imagination dans cette adorable simulation où les animaux n’ont pas fini de vous surprendre ! Mélangez les espèces pour créer un règne animal à votre façon, et faites de votre zoo la référence des parcs animaliers !

À propos de Let’s Build a Zoo : Bâtissez votre propre zoo ! Laissez s’exprimer votre côté sauvage et créez votre empire animalier entièrement personnalisé grâce à cette simulation de gestion mignonne mais complexe. Importez et faites se reproduire des espèces rares, embauchez le personnel adéquat, assurez le bonheur de vos visiteurs et apprenez à gérer une multitude d’événements aussi bizarres que merveilleux. Puis essayez-vous à la manipulation d’ADN et obtenez jusqu’à 300 000 croisements d’animaux différents, allant du majestueux Giraphant au paisible Pandhibou !

Caractéristiques principales : Construisez votre propre zoo avec plus de 500 espèces animales différentes mises à votre disposition, puis croisez-les de manière à obtenir plus de 300 000 combinaisons différentes !

Faites le bonheur de vos animaux et de vos visiteurs grâce à des centaines de bâtiments, feuillages, chemins et décorations d’enclos.

Embauchez les employés les mieux adaptés pour faire face à une multitude d’événements variés.

Contrôlez tout ce qui se passe dans votre zoo, de ce que mangent vos animaux à ce qui peut les manger !

Décidez si vous souhaitez gérer votre zoo de manière honnête… ou si vous préférez enfreindre la loi et empocher les bénéfices.