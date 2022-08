L’éditeur 3goo et le développeur Dimps ont annoncé qu’ils allaient sortir le vs fighting arcade The Rumble Fish 2 sur Nintendo Switch. Une sortie est prévue pour cet hiver. Le jeu a été initialement développé en 2004 et lancé l’année suivante. C’est la première fois que la série fera son apparition en dehors du Japon.

Rumble Fish 2 proposera un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Les joueurs peuvent s’attendre à un format 16:9, un nouveau mode d’entraînement, des batailles en ligne avec un netcode de retour en arrière (bien que l’on ne sache pas si cela sera inclus sur Switch), et un mode Galerie avec des illustrations de personnages, de la musique, du contenu sur les coulisses, etc.

The Rumble Fish est un jeu de combat en 2D. La version arcade a été développée en 2004. La version arcade de The Rumble Fish 2 est sortie en 2005, introduisant de nouvelles mécaniques de jeu et de nouveaux personnages. Ce jeu a gagné en popularité grâce à ses graphismes 2D épurés réalisés par S.M.A. (Smooth Model Animation), ses personnages fascinants et son gameplay stratégique utilisant 2 types de jauges. La série de jeux fait l’objet d’un culte et est toujours jouée dans les tournois. Il convient de noter que la série n’est jamais sortie en dehors du Japon.

À la fin du 20e siècle… Une catastrophe naturelle de grande ampleur a frappé la région orientale d’un certain pays. La catastrophe a anéanti le secteur financier et renversé des immeubles de grande hauteur sur une vaste zone, jusqu’aux fonctions principales de la capitale. Cela a entraîné la perte d’un nombre impressionnant de 158 000 vies.

À l’aube du 21e siècle… Le conglomérat PROBE-NEXUS, communément appelé Probe, commence les efforts de reconstruction dans la zone orientale dudit pays. Probe déplace sa propre base d’opérations dans le secteur en ruines et construit une ville massive dirigée par la corporation. Dotée d’un capital colossal et d’une technologie de pointe, la Babylone des temps modernes est composée de gratte-ciel qui font honte aux anciennes tours, du plus grand centre commercial du monde et d’installations de loisirs que l’on pourrait confondre avec un parc à thème. C’est la naissance fulgurante d’un symbole du nouveau siècle. Il est devenu l’endroit le plus indispensable de la planète et a été baptisé Zone Prime.