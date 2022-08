Voici le top des ventes de la semaine (du 25 juillet au 31 juillet 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Xenoblade Chronicles 3 est le troisième jeu de la série à sortir sur Nintendo Switch, après Xenoblade Chronicles 2 en décembre 2017 et Xenoblade Chronicles : Definitive Edition en mai 2020. En comparaison, Xenoblade Chronicles 2 s’est vendu à 97 000 unités au cours des trois premiers jours, en décembre 2017. Voici comment les jeux précédents se sont vendus au lancement (N’inclut pas le digital) :

Xenoblade Chronicles (Wii) : 79 163 unités au lancement, 163 442 unités en LTD.

Xenoblade Chronicles 3D (New Nintendo 3DS) : 43 762 unités au lancement, 85 454 unités LTD

Xenoblade Chronicles X (Wii U) : 88 544 unités au lancement, 114 665 unités LTD

Xenoblade Chronicles 2 (Nintendo Switch) : 97 274 unités au lancement, 242 566 unités LTD

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition (Nintendo Switch) : 90 789 unités au lancement, 142 710 unités LTD

Naturellement, le chiffre d’aujourd’hui n’inclut pas les ventes numériques, qui devraient être particulièrement fortes. En fait, Xenoblade Chronicles 3 est arrivé en tête des ventes numériques en juillet 2022 avec seulement 10 jours suivis (du 22 au 31 juillet). Le jeu est plutôt cher au Japon (8 778¥), ce qui rend les bons de jeu (pour les abonnés à Nintendo Switch Online) extrêmement intéressants. Ils coûtent 9 980¥, ce qui signifie que si vous en utilisez un pour acheter Xenoblade Chronicles 3, l’autre jeu ne coûtera qu’environ… 1 200¥ ! Les bons de jeu sont de plus en plus populaires au Japon, et ils ont eu un impact notable sur les ventes de plusieurs titres, notamment Fire Emblem : Three Houses et… Xenoblade Chronicles 2 ! Bien entendu, le jeu a également bénéficié de l’ajout de Pyra et Mythra à Super Smash Bros. Ultimate en tant que personnages DLC.

Xenoblade Chronicles 3 connaît un excellent départ au Japon, et s’il faudra attendre les chiffres officiels de Nintendo en novembre pour avoir une meilleure idée de la situation du jeu sur le plan numérique, il ne fait aucun doute que la série est plus populaire que jamais au Japon.Ce nouveau jeu ne devrait pas avoir de mal à dépasser les ventes de son prédécesseur, et de loin, surtout s’il suit une trajectoire de vente similaire (Xenoblade Chronicles 2 a bénéficié de ventes fortes et régulières sur le long terme, ce qui était très inhabituel pour un JRPG).

01./00. [NSW] Xenoblade Chronicles 3 # <RPG> (Nintendo) {2022.07.29} (¥7.980) – 112.728 / NEW

02./00. [NSW] Digimon Survive <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2022.07.28} (¥6.980) – 28.536 / NEW

03./02. [NSW] Nintendo Switch Sports <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 24.966 / 623.493 (+0%)

04./04. [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set <Monster Hunter Rise \ Monster Hunter Rise: Sunbreak> <ACT> (Capcom) {2022.06.30} (¥7.990) – 17.209 / 217.472 (-25%)

05./01. [NSW] Live A Live <RPG> (Square Enix) {2022.07.22} (¥6.800) – 14.098 / 85.235 (-80%)

06./00. [PS5] Gran Turismo 7 # <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥7.900) – 12.453 / 139.888

07./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.542 / 4.745.609 (-4%)

08./07. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 11.201 / 823.909 (+15%)

09./00. [NSW] Tengoku Struggle: Strayside # <ADV> (Idea Factory) {2022.07.28} (¥6.500) – 10.912 / NEW

10./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.873 / 2.727.866 (+3%)

Belle hausses cette semaine pour les trois consoles en tête au Japon, même si le boulevard est toujours un abysse entre les deux premiers.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 73.238 | 69.374 | 62.865 | 2.552.670 | 3.351.944 | 25.472.171 | | PS5 # | 39.336 | 11.194 | 22.641 | 580.646 | 685.053 | 1.803.981 | | XBS # | 8.988 | 5.012 | 1.802 | 154.367 | 38.096 | 283.025 | | 3DS # | 87 | 125 | 358 | 8.665 | 18.656 | 24.596.113 | | PS4 # | 14 | 11 | 1.209 | 562 | 85.209 | 9.395.506 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 121.663 | 85.716 | 88.875 | 3.296.910 | 4.178.958 | 62.738.757 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 36.237 | 9.804 | 18.020 | 519.544 | 579.124 | 1.548.670 | | PS5DE | 3.099 | 1.390 | 4.621 | 61.102 | 105.929 | 255.311 | | XBS X | 7.093 | 2.884 | 788 | 61.602 | 24.970 | 134.893 | | XBS S | 1.895 | 2.128 | 1.014 | 92.765 | 13.126 | 148.132 | |NSWOLED| 42.355 | 28.715 | | 1.325.591 | | 2.097.719 | | NSW L | 10.394 | 10.477 | 10.969 | 416.241 | 910.889 | 4.827.025 | | NSW | 20.489 | 30.182 | 51.896 | 810.838 | 2.441.055 | 18.547.427 | | PS4 | 14 | 11 | 1.209 | 562 | 84.985 | 7.819.783 | |n-2DSLL| 87 | 125 | 358 | 8.665 | 18.656 | 1.201.168 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+