Alors que la seconde vague de circuits additionnels vient de sortir, voilà que certains s’interrogent déjà sur le contenu de la suivante ! Comme d’habitude des datamineurs ont regardé le code source du jeu suite à la mise à jour et ont trouvé des informations dans les fichiers de « prefetch » (ndr: des fichiers qui contiennent des informations sur une applications et les fichiers associés afin d’optimiser le chargement). Il s’avère que ces fichiers contiennent quelques secondes de musique et certaines d’entre elles sont liées à des circuits qui ne font pas partie de la dernière mise à jour !

L’occasion donc pour les fans de Mario Kart d’identifier certains titres et de fait, certains circuits, qui pourraient débarquer dans les prochaines mises à jour… Ainsi, on pourrait retrouver les circuits suivants:

Détour à Londres (Mario Kart Tour)

Jardin Peach (DS)

Lac Boo (GBA)

Mont Éboulis (3DS)

Balade Berlinoise (Mario Kart Tour)

Stade Waluigi/ Arène Wario (Game Cube)

Mont Festif (Mario Kart Tour)

Route Arc-En-Ciel (3DS)

Virée à Amsterdam (Mario Kart Tour)

Poursuite à Singapour (Mario Kart Tour)

Road-trip à Los Angeles (Mario Kart Tour)

Pays Crépuscule (GBA)

Bousculade à Bandkok (Mario Kart Tour)

Virages à Vancouver (Mario Kart Tour)

Bois Vermeil (Wii)

Est-ce que certains de vos circuits favoris figurent dans la liste ? Quels sont les circuits que vous aimeriez revoir ?

Le saviez vous ? Vous pouvez (re)lire l’avis de notre Cooky sur la seconde vague juste ici !

