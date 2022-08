Une fois n’est pas coutume, mais à deux on va finir par prendre l’habitude ! En effet, comme ils l’avaient déjà fait pour Klonoa Phantasy Reverie Series, Bandai Namco a mis en ligne une vidéo comparative pour Pac-Man World Re-Pac. L’occasion de constater le beau travail fait sur les textures et l’aspect global du jeu (normal nous direz-vous), ainsi que quelques changements dans les niveaux… On vous laisse voir tout cela en vidéo, tout en vous rappellant que le jeu est attendu pour le 26 août 2022 !

PAC-MAN arrive chez lui le jour de son anniversaire pour découvrir que les fantômes ont kidnappé sa famille et ses amis… La fête est gâchée ! Partant à leur rescousse, PAC-MAN fait route vers l’Île aux fantômes !

Avec une interface utilisateur améliorée, des mécaniques optimisées et des graphismes mis à jour, PAC-MAN WORLD Re-PAC est un classique qui a fait peau neuve !

Esquivez les fantômes, utilisez votre environnement pour résoudre des énigmes, sauvez la PAC-FAM et bien plus encore dans ce jeu de plateformes.

Effectuez de gros rebonds, des roulades, des attaques Pac-bille et des vols planés jusqu’à arriver au combat final contre TOC-MAN !

Jouez à l’aventure principale en MODE QUÊTE, profitez d’une multitude de labyrinthes 3D en MODE LABYRINTHE, et jouez au PAC-MAN original en MODE CLASSIQUE !