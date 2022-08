Décidément, Marvel Midnight Suns est en souffrance… même si pour le moment un claquement de doigt de Thanos ne l’a pas annulé, le titre est encore une fois retardé ! En effet l’équipe du jeu l’a annoncé sur son compte twitter…

Nous avons une nouvelle importante à partager avec vous concernant la date de sortie de Marvel’s Midnight Suns. Après discussion avec l’équipe, nous avons décidé de retarder la sortie du jeu afin de de peaufiner le jeu et vous proposer la meilleure expérience possible pour les fans. Nous lançerons le jeu plus tard durant cette année fiscale sur PC, Xbox Series X|S, PS5. Les versions Xbox One, PS4 et Nintendo Switch sortiront plus tard.

Nous savons que les fans ont hâte de jouer à Marvel’s Midnight Suns et nous profiterons de ce délai supplémentaire pour proposer le meilleur jeu posible. Marvel’s Midnight Suns est sans conteste l’un des plus gros jeu sur lequel nous avons eu l’occasion de travailler et nous sommes extrêmement reconnaissant envers les joueurs qui nous soutiennent depuis des années.

Merci, – L’équipe de Marvel’s Midnight Suns.