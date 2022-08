En juin dernier nous apprenions l’arrivée prochaine de Little League World Series Baseball 2022 sur Nintendo Switch. Aujourd’hui, nous avons les bonnes surprises d’apprendre la date de sortie du titre et que celui-ci sera disponible sur l’eShop européen…

Little League World Series Baseball 2022 sera disponible dès le 17 août 2022 sur Nintendo Switch, et uniquement sur l’eShop. Comme indiqué plus haut, le titre sera disponible sur l’eShop européen. Pour ce qui est du prix, le titre sera vendu au prix de 49,99€ ou 39,99€ si vous précommandez le jeu.

Comme pratiquement tous les jeux de baseball le titre sera uniquement en anglais. Pour ce qui est de sa taille, il vous faudra 1,1 Go d’espace libre sur votre console.

En attendant, vous pouvez retrouver quelques informations supplémentaires sur Little League World Series Baseball 2022 ici.