Faisons un petit tour des sorties annoncés sur Nintendo Switch !

Overloop viendra montrer sa moustache dès le 26 août 2022.

Tirez avec votre pistolet pour créer des clones de vous-même dans ce jeu de plateforme-puzzle inventif. Utilisez-les comme tabourets, pour maintenir les déclencheurs ou pour bloquer les rayons laser. L’éthique ? Bah. Et s’ils étaient destinés à renverser un empire dystopique ? Là, tout va bien !

Restless Souls sortira le 1er septembre 2022.

L’aventure d’une vie — euh, de l’au-delà — vous attend! Aidez une âme capricieuse à retourner au pays des vivants dans cette aventure humoristique envoûtante qui se moque de la vie, de la mort, des jeux vidéo, de la culture pop et de tout ce qui s’y rapporte.

Gagnez de simples batailles infernales pendant que vous traversez un monde en niveaux de gris à la recherche des huit clés qui rouvrent le portail à la vie. Mais vous n’êtes pas le seul à vouloir ces clés… le diabolique Dr Krull et son armée feront tout ce qu’il faut pour les obtenir en premier, et c’est le travail de Grim Reaper de vous empêcher de partir.

Combattez des ennemis, résolvez des énigmes et riez jusqu’à ce que vous mouriez (encore?), tout cela en relevant des défis secondaires et en gagnant des mini-jeux d’arcade. Demandez « l’aide » d’un chien fantôme apathique nommé Woof (oui, vous pouvez le caresser).

Faites de votre mieux, car après tout, c’est une question de vie ou de mort!

Squad 51 vs. the Flying Saucers est un Shoot’em up prévu pour fin 2022

Attention ! Des extraterrestres ont débarqué sur notre planète avec la promesse d’un nouvel avenir radieux pour les terriens. Mais cette collaboration intergalactique révèle rapidement sa part d’ombre. En effet, la VEGA CORPORATION, entreprise extraterrestre dirigée par l’affreux DIRECTEUR ZAROG, impose sa politique prédatrice à l’humanité. Face à une telle oppression, le groupe rebelle Squadron 51 se révolte contre les actes violents perpétrés par ces créatures inhumaines. Les courageux pilotes du Squadron 51 et leurs avions auront-ils une chance face à la diabolique flotte de soucoupes volantes de Zarog ?

Rejoignez la cause rebelle en incarnant le LIEUTENANT KAYA et affrontez des soucoupes volantes, des vaisseaux de combat extraterrestres et des monstres dans les cieux des années 1950 ! Ne l’oubliez pas : l’avenir de la Terre est entre vos mains !

Block’Em est un party game qui sortira également en cette fin d’année !

Block’Em! est un party game bac à sable pour 2 à 4 joueurs ! Les commandes sont simples, mais la route jusqu’à la victoire est parsemée d’embûches : atteignez la première place ou soyez la dernière personne encore debout !

BROK the InvestiGator est un « punck & click », issu d’une campagne kickstarter réussie ! Le jeu sortira cet hiver sur Nintendo Switch.

Jeu d’aventure narratif qui mélange action, énigmes et enquête d’une façon totalement inédite. Utiliserez-vous votre cerveau… ou vos muscles ?

Dans un monde futuriste « light cyberpunk » où les animaux ont remplacé les humains, des citoyens privilégiés vivent sous un dôme protégé de la pollution ambiante pendant que d’autres se débrouillent pour survivre en dehors.

Brok, détective privé et ancien boxeur, vit avec Graff, le fils de sa femme décédée. Bien qu’il n’ait jamais pu élucider cet accident, de récents évènements pourraient faire la lumière sur des évènements plus terribles encore… et liés à leur propre existence.

Sauront-ils résister aux menaces de ce monde corrompu et affronter leur propre destin ?