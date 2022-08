Annoncé lors d’un Nintendo Indie World Showcase en 2021, Metal Slugs Tactics se présentait sous les meillures auspices pour une sortie en 2022… Mais finalement ça ne sera pas le cas, en effet les équipes de Dotemu ont annoncé sur leur compte twitter qu’ils avaient besoin d’un peu plus de temps pour finaliser le jeu et annonce désormais une sortie pour 2023 ! (On espère que ça sera la bonne.)

Marco, Eri, Fio, and Tarma are tinkering away to make #MetalSlugTactics as explosive as possible on release, but the squad needs a bit more time in the shop to prepare for the battles ahead. See you in 2023! @LeikirStudio x @Dotemu

🎨Artwork by @AngryangryD pic.twitter.com/JRKqpnvUQp

— Dotemu (@Dotemu) August 11, 2022