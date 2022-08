Un nouveau jeu intitulé Avatar : The Last Airbender – Quest for Balance sortirait sur Nintendo Switch selon un Amazon Japon. GameMill serait l’éditeur du titre. Malheureusement, le listing ne contient pas d’informations interessantes. La page indique une date de sortie le 8 novembre 2022, mais c’est tout.

La dernière fois que nous avons vu un jeu basé sur Avatar : The Last Airbender, c’était à l’époque de la Wii et de la DS. Trois titres basés sur la série télévisée sont arrivés sur ces plates-formes : Avatar : The Last Airbender, Avatar : The Last Airbender – The Burning Earth et Avatar : The Last Airbender – Into the Inferno. Avatar : The Last Airbender a cessé d’être diffusé sur Nickelodeon en 2008, mais la série a connu une résurgence ces dernières années. Avatar Studios a été annoncé au début de l’année dernière et trois nouveaux films basés sur la franchise sont prévus. Netflix développe également une série en live-action. Le RPG Avatar : Generations a été annoncé il y a quelques jours, bien qu’il ne soit prévu que sur mobile pour le moment.