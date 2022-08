Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– ACA NeoGeo Alpha Mission II – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– ACA NeoGeo Big Tournament Golf – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– ACA NeoGeo King of the Monsters – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– ACA NeoGeo Metal Slug 5 – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– ACA NeoGeo Shock Troopers – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– ACA NeoGeo The King of Fighters 2002 – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– ACA NeoGeo World Heroes Perfect – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– AER: Memories of Old – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– A Hat in Time – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– AI: The Somnium Files – $7.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative – $47.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Arcade Archives Athena – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Arcade Archives Ikari Warriors – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Arcade Archives Sasuke Vs Commander – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Axiom Verge 2 – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Battle Worlds: Kronos – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Bugsnax – $18.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Call of Juarez: Gunslinger – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Carto – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Chronos: Before the Ashes – $17.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Cozy Grove – $9.65 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Cris Tales – $13.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Crysis Remastered – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Crysis Remastered Trilogy – $32.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition – $10.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Danganronpa S: Ultimate Summer Camp – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Danmaku Unlimited 3 – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Dark Deity – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Darksiders Genesis – $13.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Darksiders II Deathinitive Edition – $10.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Darksiders III – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Darksiders Warmastered Edition – $10.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Dead Cells – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Deadly Premonition Origins – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– de Blob – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– de Blob 2 – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Destroy All Humans! – $14.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Dicey Dungeons – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Dreamscaper – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Eldest Souls – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Forager – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Groove Coaster Wai Wai Party!!!! – $35.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base avant promotion: $4.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Horizon Chase Turbo – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Inside – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Inversus Deluxe – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Jurassic World Evolution – $20.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Katana Kami: A Way of the Samurai Story – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – $14.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Lair of the Clockwork God – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Legend of Kay Anniversary – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Little Nightmares – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Mechstermination Force – $1.99 (prix de base avant promotion: $11.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $32.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $11.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $30.59 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Monster Jam: Steel Titans – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Monster Jam Steel Titans 2 – $19.98 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Moon – $13.29 (prix de base avant promotion: $18.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– MX vs ATV All Out – $14.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Octodad: Dadliest Catch – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– One Step From Eden – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– PixelJunk Monsters 2 – $2.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Project Highrise – $7.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Puzzles & Dragons: Nintendo Switch Edition – $1.99 (prix de base avant promotion: $4.37)

– Re:Zero – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Rebel Cops – $2.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Ring of Pain – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Rise: Race the Future – $8.24 (prix de base avant promotion: $16.49)

– Robotics;Notes DaSH – $13.99 (prix de base avant promotion: $34.99)

– Robotics;Notes Elite – $13.99 (prix de base avant promotion: $34.99)

– Roki – $6.79 (prix de base avant promotion: $19.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $10.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– SkateBIRD – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Slay the Spire – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– SpeedRunners – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Sphnix and the Cursed Mummy – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Steins;Gate 0 – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Steins;Gate: My Darling’s Embrace – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Steins;Gate Elite – $23.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Supraland – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Tails of Iron – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– The Book of Unwritten Tales 2 – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The House of the Dead: Remake – $19.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– The Raven Remastered – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The Wild at Heart – $16.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– This is the Police – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– This is the Police 2 – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Titan Quest – $11.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Trine Ultimate Collection – $14.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Underhero – $5.09 (prix de base avant promotion: $16.99)

– Unpacking – $15.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Unrailed! – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Unsighted – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Urban Flow – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Void Bastards – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Wildfire – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Wizard of Legend – $6.39 (prix de base avant promotion: $15.99)

– Wreckfest – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Yu-No: A Girl Who Chants Love At the Bound of This World – $14.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Yuppie Psycho: Executive Edition – $6.66 (prix de base avant promotion: $16.66)