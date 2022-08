Faisons un petit tour des sorties annoncés sur Nintendo Switch !

Mixolumia est un jeu d’arcade et de réflexion musical, il sortira le 25 août 2022.

Aquadine est un Visual Novel (coucou Laura !) se déroulant à Aquadine. Cette ville, rappelant Venise, semble cacher des secrets dans son royaume sous-marin… Une histoire à découvrir dès le 26 août 2022 !

Onsen Master est présenté comme un mix du Voyage de Chihiro et de Overcooked. Le jeu devrait proposer un mode histoire jouable à 2, ainsi qu’un mode multi. Il est prévu pour le 1er septembre 2022.

Kaichu est un simulateur de rencontres pour Kaiju avec des graphismes tout mignons et une histoire plutôt originale… Vous incarnerez Gigachu qui voyagera à travers 24 destinations tourtistiques à travers le monde, à la recherche du Kaiju qui voudra semer la destruction avec lui, jusqu’à ce que la mort les sépare (ou qu’il ne reste plus rien à détruire). La sortie est annoncée pour le 7 Septembre 2022 !

OneShot: World Machine Edition sera disponible dès le 22 septembre 2022 !

Découvrez un jeu d’aventure aux puzzles qui dépassent sa propre fenêtre et établissez un lien unique avec le personnage principal.

Dans OneShot : Édition Machine-Monde, vous tombez sur un étrange système informatique qui vient avec un monde autonome installé. Explorez ce monde pour déchiffrer ses mystères et guidez un enfant qui a pour mission de restaurer le soleil éteint depuis longtemps.

Vous apprenez que sauver le monde risque de ne plus être possible… Mais ça vaut le coup d’essayer, non? Maintenant avec objets de collection et fonctions exclusifs a l’Édition Machine-Monde!

Reknum: Fantasy of Dreams est la suite de Reknum (sorti en 2020 sur l’eShop), un jeu d’action et d’exploration en 2D. Il s’agit visiblement de la suite directe du premier opus et nous devrions pouvoir le découvrir dès le 21 novembre 2022.

Ship of Fools est un jeu coopératif de type roguelite dans lequel vous incarnez les Fools, les seules créatures assez folles pour braver la mer. Une tempête de malveillance et de corruption approche à grands pas, mais le Grand Phare qui protégeait jadis l’Archipel n’est plus en état.

Montez à bord du Stormstrider et partez à la conquête des mers avec votre équipage. Préparez les canons, hissez la grand-voile et protégez votre navire face à divers monstres marins au cours de vos aventures. Défendez votre foyer contre la terrible Aquapocalypse.

Pour faire simple, Ship of Fools est un jeu où vous devez défendre votre navire face à des monstres marins à l’aide de vos puissants canons. Inspiré par les roguelites modernes et pensé pour la coop, ce jeu vous propose de prendre part à des batailles navales incroyables aux côtés d’un ami. Débloquez des babioles et des artefacts pour sauver le monde d’un désastre imminent. L’embarquement est prévu pour le 22 novembre 2022.

Jitsu Squad est un beat’em up d’action de dessins animés au rythme effréné ou 4 joueurs en coopération vivront des batailles chaotiques et déjantées ! On y retrouve l’accessibilité et les mécaniques d’un bagarreur classique comme dans des jeux tels que Streets of Rage ou Final Fight, avec la vitesse et l’intensité de jeux de combat tels que Marvel vs Capcom II, Dragonball Fighter Z ou Super Smash Bros. Sa sortie est pour le moment prévue pour fin 2022.

Reliquary est un jeu d’aventure où vous évoluerez dans un monde fait de magie et de technologie… L’exploration est annoncée pour cet hiver !

Guns N ‘Runs est un jeu élégant de plateforme, d’action et de tir, contenant des super spéciaux et des mécanismes de course. Débloquez des centaines de défis minutieux et de boss de combat. Tout avec une bande-son immersive et un récit individuel pour chacun des 8 personnages. Il est également attendu pour fin 2022.

Whateverland est un point & click non linéaire, au design plutôt original… Il devrait également arriver fin 2022.

Il en est de même pour Melon Journey: Bittersweet Memories, un jeu d’exploration mêlant côté mignon et sombres secrets… (fin 2022)

Toujours pour terminer 2022, vous pourrez découvrir l’histoire de Junon, une scénariste ratée qui tente de survivre au jour le plus important de sa vie. Revivez le passé, modifiez le présent et aidez-la à écrire son avenir, car sans votre aide, l’histoire de Junon risque de se finir en naufrage. Il s’agit d’un Visual Novel intitulé The Wreck.

Slap And Beans 2, la suite du Beat’em all mettant en scène les stars des films des début de la TNT (Bud Spencer et Terrence Hill), est annoncée pour le printemps 2023 !

Saga of Sins est un jeu d’action aventure en 2D qui vous fera évoluer dans un univers inspiré par les travaux du peintre Allemand Hieronymus Bosch . Vous incarnerez un moine, Cecil, qui devra lutter contre les 7 péchés capitaux. Le héros ayant la particularité d epouvoir se transformer en loup-garou ou en gargouille… Le jeu est annoncé pour 2023.

The Devil Within: Satgat est un jeu d’action et d’aventure qui suit le périple d’un guerrier infecté de sang démoniaque. Plongez dans les secrets et mystères d’un monde en ruines tout en combattant vos ennemis dans des séquences d’action incroyables. Il est également attendu pour 2023.

Toujours en 2023, vous pourrez vous essayer à SHINORUBI, inspiré des jeux de tir d’arcade japonais classiques, le jeu est décrit comme une pure dose d’adrénaline et d’action d’arcade frénétique avec tous les meilleurs aspects des jeux bullet hell , optimisé pour le ultra HD, le tout dans un cadre soigné, accessible avec de nombreux niveaux de difficultés.

2023 sera également l’occasion de découvrir Of Blades & Tails, un RPG au tour par tour inspiré par des titres comme Diablo, Tales of Maj’Eyal, et Stoneshard. Vous incarnerez Reik, un membre de la tribu des renards, dans un monde fantastique habité par différentes tribus animalières.

To the Stars est un Tactical Roguelike avec des cartes et il débarquera aussi en 2023 !

Dans To the Stars, vous incarnez le fondateur de la première agence de voyages d’aventure spatiale. Votre entreprise a été créée dans un seul but : offrir aux touristes crédules un maximum d’émotion ! Et ce, peu importe les conséquences…

Construisez votre itinéraire à travers des galaxies générées de manière aléatoire en choisissant les étoiles à visiter. Décidez de la manière dont vous allez interagir avec leurs habitants pour créer votre propre scénario d’aventure.

Tous les extraterrestres que vous rencontrerez ne seront pas amicaux. Défendez vos infortunés touristes lors de combats tactiques satisfaisants et aux mécaniques faciles à comprendre.

Débloquez des dizaines d’extraterrestres à l’allure excentrique, chacun doté de ses propres capacités. Choisirez-vous Corgo le Mineur, capable de déposer des débris d’astéroïdes sur le chemin de ses ennemis ? Ou bien encore Zelbob, un contrebandier rusé et expert en manipulation ? Ou peut-être choisirez-vous de ne pas faire dans la dentelle avec GRONK et son énorme canon à ion ?

The Darkest Files est également prévu pour 2023. Il vous mettra dans la peau de Esther Katz, une jeune procureure d’Allemagne de l’ouest en 1950. Esther devra enquêter sur les crimes perpetrés par les nazis pendant la guerre…

Lethal Honor – Order of the Apocalypse est un rogue like d’action/aventure, dans un monde post-apocalyptique bien glauque… Il n’a pas encore de date de sortie.