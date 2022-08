Adieu les scénarios à rallonge, les histoires passionnantes et les amours impossibles. Ici, nous sommes là pour du vrai, du concret, on ne se perd pas en détours et en retournements de situation quand on parle de nourriture ! Kirby’s Dream Buffet ne s’attarde sur aucun détail, pas de tutoriel, pas d’explications. Vous êtes Kirby, vous avez rétréci et quoi de mieux que de manger quand tout est démesuré. Une petite pointe d’originalité s’offre à nous avec le menu car vous vous déplacez en roulant sur un énorme gâteau qui vous permettra d’accéder aux diverses options. Il suffit d’aller tout droit pour rentrer dans le vif du sujet : manger !

Ça donne faim…

Pour résumer l’essence même du jeu, Kirby’s Dream Buffet est une course d’obstacle qui vous met en compétition avec des IA et/ou des joueurs. Votre objectif est de manger le plus de fraises possibles. Sur votre parcours se dresseront quelques ennemis ainsi que des biscuits, du miel et du chocolat qui viendront ralentir ou bloquer temporairement votre progression. Les autres participants (humains ou non) peuvent également entrer en collision avec vous et parfois vous pousser dans le vide. Pour contrer ces désagréments, tout comme dans un Mario Kart, des cubes de pouvoirs sont positionnés à certains endroits de la course pour vous octroyer divers bonus. Cela peut aller de simples fraises supplémentaires à des boosts plus puissants tels que la tornade qui aspire tout autour de vous ou le piment qui vous permet d’accélérer en brûlant vos adversaires sur votre passage.

Kirby roule des mécaniques

Le mode de jeu principal est le Grand prix Gourmet. Il vous permet de participer à une course suivie d’un mini-jeu et d’une seconde course qui se termine avec un combat en chacun pour soi. Chacune de ces quatre étapes vous permet de gagner des fraises que vous cumulez sur la totalité du grand prix. Concernant les courses, vous devez tenter d’arriver à la fin de la piste avant tout le monde tout en récupérant le plus de fraises et autres fruits sur le passage. Le premier arrivé remporte un gâteau des fraises supplémentaires, le second un peu plus petit et le troisième n’a que la portion ridicule. Les autres participants seront quant à eux au régime car il n’y a que trois gâteaux. Votre position peut avoir une forte incidence car le nombre de fraises sur chaque gâteau peut faire toute la différence sur le classement. Les mini-jeux sont d’une durée de quelques secondes et vous permettent de récupérer quelques fraises bonus tout en évitant les pièges et les bombes. Pour finir le grand prix, le chacun pour soi rebat toutes les cartes et vous met en compétition directe avec vos adversaires dans une arène pendant une petite minute. Des fraises apparaissant sur le plateau et vous devez les ramasser avant les autres. Cependant, des cubes de pouvoirs vous permettent de vous défendre ou d’attaquer les autres participants. En les poussant en dehors de l’arène, vous récupérez une partie de leurs fraises ce qui vous aidera à garder la première place ou à faire chuter ceux se trouvant devant vous dans le classement. Une fois le timer écoulé, tous les joueurs sont pesés sur une balance et obtiennent trois derniers bonus aléatoires, un peu comme dans Mario Party. Par exemple, qui a mangé le plus de fruits (en dehors des fraises), qui a ramassé le plus de cube de pouvoir, qui a cassé le plus de biscuits, etc… Le décompte des points s’affiche alors et révèle le grand gagnant. Votre compte de fraises obtenues est ajouté à votre cagnotte et vous gagnez en niveau. Mais nous reviendrons sur cet aspect un peu plus tard.

On roule sa bosse

En vous rendant dans le mode combats (hors ligne), vous avez la possibilité de ne jouer qu’à l’une des trois étapes : mini-jeu, course ou chacun pour soi. Vous pouvez jouer jusqu’à deux en local sur la même console via ce mode. Rien ne vous empêche non plus de faire un Grand prix mais cela vous rapporte moins de fraises pour votre cagnotte. Pour jouer à trois ou quatre joueurs, le jeu propose deux fonctions : jouer en sans fil local avec autant de console que de joueurs ou jouer en ligne avec un code à partager à ceux que vous voulez inviter. Cependant, ces deux options ne vous permettent que de jouer des Grand prix. Voilà ce qu’il en est pour le cœur du jeu, ni plus ni moins. Si vous revenez sur le “menu”, vous pourrez rouler vers d’autres activités. Vous pourrez vous rendre dans un mode Roulade libre où vous pourrez tester les différents pouvoirs que vous pouvez obtenir, rouler sur différentes surfaces et croiser divers obstacles. Ensuite, comme cité plus haut, en jouant, vous allez alimenter une cagnotte de fraises qui vont vous faire monter en niveau. Chaque niveau vous offre diverses récompenses comme des accessoires pour changer l’apparence de Kirby ou des friandises. Les friandises peuvent être placées sur le gâteau du menu principal en décoration et feront office de références auprès de tous les jeux de la franchise Kirby. De quoi satisfaire les amateurs de collection. Dans le menu Récompenses, vous pourrez voir ce que vous réservent les prochains niveaux en termes de contenus à débloquer. De nouvelles musiques, de nouveaux visuels pour les pistes de courses, les mini-jeux et les arènes chacun pour soi peuvent être débloqués en progressant dans les niveaux. A ce jour, le niveau maximum est 135, de quoi vous occuper plusieurs heures si vous en avez la patience.

Attention à ne pas se faire rouler

Néanmoins, le jeu devient très vite (trop vite) répétitif. Malgré les graphismes toujours au top et la bande-son qui donne la pêche, on a rapidement fait le tour car le gameplay est simpliste et identique d’une partie à une autre. Que ce soit les mini-jeux, le chacun pour soi ou les courses, on refait quasiment toujours la même chose, il n’y a pas d’éléments vraiment distincts qui poussent à la rejouabilité. Seules les courses proposent un peu de variété avec des parcours différents, des visuels propres (on est parfois sur des hamburgers plutôt que des gâteaux) mais la routine s’installe trop vite. Et c’est malheureusement sans compter sur les quelques problèmes de latence quand on joue en ligne. Même si cela s’est produit assez rarement, les quelques fois où ça arrive suffisent pour nous sortir du jeu. Il suffit qu’une seule personne ait une mauvaise connexion et votre jeu freeze complètement pendant quelques secondes. Dans le cadre de ce test, nous n’avons cependant rencontré aucune perte de connexion donc il sera difficile de vous donner des détails sur ce point précis.

Conclusion Kirby's Dream Buffet 4.8 /10 Dans l'ensemble, Kirby's Dream Buffet est un petit apéritif agréable en terrasse au soleil, en attendant le réel buffet des mois à venir. En revanche, malgré son prix plutôt correct, il reste bien moins addictif et efficace qu'un Fall Guys ou un Mario Party. Le titre aurait mérité une plus grande diversité de contenu ou aurait pu proposer un mode quatre joueur sur la même console pour le rendre plus intéressant. Un unique mode de jeu qui se répète dans son gameplay devient vite lassant. Rien n'est vraiment mauvais mais l'ensemble a du mal à convaincre pour en faire un bon party game. A voir si des mises à jour viendront alimenter Kirby et proposer un vrai repas à ce petit aspirateur rose. LES PLUS Excellent à jouer les premières minutes

Le multi en local trop limité (nécessite 3 consoles ou plus pour jouer avec des amis) Les accessoires et la décoration qui servent juste à meubler, sans saveur

