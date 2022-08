River City Girls 2 est logiquement attendu pour le 1er décembre 2022, tout du moins au Japon. Il s’avère que là-bas, le jeu sera également disponible en boite et en bundle avec River City Girls premier du nom ! Rien n’est annoncé pour chez nous et il faudra certainement se tourner vers la case import si vous souhaitez vous procurer une version physique de ces jeux…

Il y a encore des ennuis à River City ! Reprenant peu de temps après l’original, River City Girls 2 permet aux joueurs de reprendre le contrôle de Misako et Kyoko – ainsi que Kunio, Riki et les nouveaux arrivants Marian et Provie – alors qu’ils se lancent dans un tout nouveau beat-’em up infusé de RPG. De nouveaux mouvements, de nouveaux ennemis, de nouvelles recrues, de nouveaux environnements, de nouveaux objets et le retour d’un vieil ennemi vous attendent, ainsi que le même sens de l’humour exagéré et le même combat à adrénaline que son prédécesseur. Le jeu proposera également plusieurs itinéraires, un système d’histoire dynamique et une action en coopération à deux joueurs.

Six personnages jouables, chacun avec ses propres styles de combat et des ensembles de mouvements évolutifs !

River City est plus grand que jamais ! Explorez de toutes nouvelles zones et chemins de branchement !

Jouez en solo ou faites équipe avec un ami !

Des tas de PNJ nouveaux et anciens à rencontrer, avec lesquels interagir et à frapper !

Intro d’anime, cinématiques de manga et une bande-son impressionnante avec la compositrice de RCG1 Megan McDuffy !

